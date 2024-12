Alopecia da stress: ecco come riconoscerla

Ascolta ora 00:00 00:00

La percentuale di chi ne soffre è in aumento. Stiamo parlando dell'alopecia da stress. Definita anche alopecia psicogena, si tratta di una condizione in cui la perdita dei capelli è scatenata o aggravata da particolari situazioni di tensione fisica e/o psichica. Con il termine stress si indica la risposta psicofisica di un individuo nei confronti di compiti ed eventi di natura cognitiva, emotiva e sociale. In che modo questo stato di alterazione influisce negativamente sulla salute dei capelli? Scopriamolo insieme.

Alopecia da stress: la risposta a due tipi di stress

Quando parliamo di stress, in realtà, con un unica parola sintetizziamo le due varietà di questa condizione di tensione prolungata. In primis ricordiamo lo stress emotivo, forse il più diffuso. A causarlo sono disparati eventi: pressioni sociali, problemi lavorativi o relazionale, lutti, traumi vissuti a qualsiasi età.

Vi è poi lo stress fisico determinato da una serie di circostanze il cui impatto può riverberarsi nel tempo e mandare in tilt il benessere dell'organismo. Si pensi, ad esempio, alle malattie, all'uso di determinati farmaci, agli interventi chirurgici. Anche la gravidanza rientra in questa categoria poiché è pur sempre un'esperienza significativa per ogni donna che vede il proprio corpo modificarsi giorno per giorno.

Quali sono le cause dell'alopecia da stress

Come può lo stress essere responsabile dell'alopecia? Da un punto di vista biologico gli stimoli stressanti provocano l'alterazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene che, sollecitato, rilascia l'ormone corticotropina (CRH). A loro volta aumenta la produzione di neuro-peptidi e dell'ormone adrenocorticotropo (ACTH).

Recentemente si è scoperto che i follicoli pilo-sebacei sono circondati da una intricata rete di cellule nervose in grado di liberare alcuni mediatori dell'infiammazione come risposta allo stress. Dunque la sinergia dei meccanismi endocrini, nervosi e immunitari influiscono in maniera negativa sul ciclo naturale di crescita dei capelli che è diviso in tre fasi:

Crescita (anagen)

Transizione (catagen)

Riposo (telogen).

Più nello specifico le condizioni di tensione permettono a una certa quantità di capelli di passare alla fase di riposo e di cadere prematuramente. Tale effetto prende il nome di effluvio telogen.

Ricordiamo, infine, che l'alopecia può altresì essere la conseguenza di due stress fisici: una cattiva alimentazione e l'uso di determinati farmaci. Nel primo caso una dieta non equilibrata è povera di nutrienti quali proteine, acidi grassi Omega-3, ferro, vitamine del gruppo B indispensabili per preservare la salute della chioma. Quest'ultima è messa in crisi, infine, dall'assunzione di medicinali impiegati per il trattamento dell'artrire, della depressione, dell'ipertensione e di problematiche cardiache.

I sintomi dell'alopecia da stress

Il sintomo più eclatante dell'alopecia da stress, ovviamente, è una caduta dei capelli superiore alla norma in un arco di tempo variabile che va da poche settimane fino a quattro mesi. Nonostante il diradamento sia esteso a tutto il cuoio capelluto, è più marcato nell'area compresa tra la fronte e il vertice della testa. Generalmente il fenomeno è transitorio. Solo nei casi più gravi la calvizie può divenire irreversibile. Altre manifestazioni includono:

Capelli fragili e sottili

Caduta di ciglia e sopracciglia

Dolore all'attaccatura dei capelli

Sensazione di prurito e di bruciore del cuoio capelluto

Aumento della produzione di sebo

Infiammazione attorno ai follicoli piliferi.

Il trattamento dell'alopecia da stress

Il passo più scontato e importante per curare l'alopecia psicogena è eliminare o limitare la fonte dello stress. Gli effetti di quest'ultimo possono essere contenuti mediante l'uso di un farmaco, il Minoxidil, ad azione vasodilatatrice. Un risultato migliore lo si ottiene associando allo stesso cosmetici specifici (lozioni, shampoo, fiale) e integratori a base di biotina, zinco e vitamina E. Sono poi valide le terapie locali come il laser a bassa potenza.

La prevenzione resta la cura migliore. Essa si basa sul rispetto di alcune semplici regole:

Imparare a gestire le tensioni

Mangiare cibi ricchi di proteine e di vitamine del gruppo B

e di Praticare una regolare attività fisica

Dormire almeno sette ore a notte

Moderare il consumo di alcolici

Utilizzare shampoo specifici

Non fumare.

