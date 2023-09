Capelli, come rallentarne l'invecchiamento: cause e soluzioni efficaci

L'invecchiamento dei capelli è una condizione naturale che si presenta già dopo i 40 anni, in linea con i continui cambiamenti fisiologici e i mutamenti dell'organismo. L'azione del tempo che passa non si può fermare ma, di sicuro, si può rallentare, sia per quanto riguarda la cute e il suo benessere, che per il corpo fino agli stessi capelli. È un processo naturale ma che può palesarsi con effetti differenti, fino a rendere i capelli più fragili e secchi, meno tonici, ma anche porosi e opachi, con una chioma meno morbida e setosa, ma più rigida, spenta, opaca e con capelli facili alla rottura.

A questo si aggiunge un'altra condizione tipica dell'avanzare del tempo, ovvero la capigliatura che perde gradualmente la colorazione naturale, virando verso diverse gradazioni di grigio e bianco. Fermare questo percorso è impossibile, perché non si può bloccare il tempo, ma si può cercare di rallentare sia con un'azione preventiva in giovane età sia attraverso cure e rimedi naturali utili per nutrire i capelli favorendone anche la rigenerazione. Scopriamo insieme le strategie più utili.

Capelli che invecchiano, le cause scatenanti

Tra i segnali più eloquenti dell'invecchiamento dei capelli vi è il cambio della colorazione, conseguenza diretta degli squilibri subiti dai melanociti ovvero le cellule che hanno il compito di produrre la melanina, ma ci sono anche altri sintomi come la mancanza di brillantezza che porta ad un aspetto opaco, sfibrato, rigido, secco e poroso della chioma. Per risolvere il problema è indispensabile individuare le cause che agiscono in negativo sulla rigenerazione delle cellule del cuoio cappelluto. Ad esempio:

l'impiego di prodotti non adatti alla cura dei capelli che risultano troppo aggressivi e con lavaggi troppo frequenti;

decolorazioni e tinte che aiutano a schermare i capelli bianchi ma, con il tempo, posso indebolire e i sfibrare la capigliatura con un forte aumento delle doppie punte;

l'utilizzo di alcuni farmaci;

uno stile di vita sregolato, abitudini alimentari errate, fumo, stress, alcolici in quantità elevate;

la menopausa e le variazioni ormonali;

e le variazioni ormonali; negli uomini possono incidere gli stravolgimenti ormonali. In alcuni casi l'invecchiamento dei capelli può presentarsi anche prima dei 40 anni;

le aggressioni messe in atto dagli agenti atmosferici come il sole, il vento ma anche l'inquinamento.

Purtroppo, a differenza della cute del corpo e del viso, la struttura capillare non è in grado di rigenerarsi e per questo si avvia verso un percorso lento di invecchiamento. Un processo che colpisce il capello ma, in particolare, il bulbo pilifero che subisce le alterazioni ormonali ma anche la predisposizione genetica.

Tutti rimedi più utili per rallentare l'invecchiamento dei capelli

Per rallentare l'invecchiamento dei capelli è importante mettere in atto una valida azione preventiva già durante la giovane età, non solo utilizzando prodotti curativi e naturali ma anche abbracciando uno stile di vita sano ed equilibrato: meglio smettere di fumare ed evitare di esagerare con gli alcolici e il caffè, preferendo un'alimentazione ricca di cibi dalla forte azione antiossidante, come ad esempio frutta, verdura, semi oleosi, pesce azzurro, olio di semi di lino, alimenti con un buon quantitativo di acidi grassi, minerali e Omega 3. Meglio optare inoltre per una routine positiva, dove siano contemplati l'attività fisica e un sano riposo notturno, facendo anche il pieno di vitamine, in particolare quelle del gruppo B, magari con il supporto di integratori da assumere solo su suggerimento medico.

È sconsigliato inoltre l'impiego eccessivo di piastre e asciugacapelli che potrebbero sfibrare eccessivamente i capelli con il calore ma è utile invece agire sul cuoio cappelluto con una serie di massaggi delicati ma regolari, perfetti per stimolare la circolazione sanguigna. Si consiglia inoltre di ridurre a due la frequenza dei lavaggi settimanali, che andranno affrontati con l'impiego di prodotti specifici e più delicati, alternando uno shampoo detox con uno idratante. Oltre ai lavaggi tradizionali con lo shampoo, si può introdurre inoltre il cowash, ovvero il conditioner only washing, che consiste nel lavaggio dei capelli con il solo l'impiego di un balsamo di buona qualità. Il prodotto andrà applicato sui capelli bagnati che andranno massaggiati e frizionati, come se fosse presente lo shampoo, per poi lasciare in posa dai 5 ai 7 minuti e procedere al risciacquo completo.

Ottimo è anche l'impiego, almeno una volta alla settimana, di scrub e impacchi, perfetti per ossigenare il cuoio cappelluto in favore del benessere del bulbo pilifero. Tra i rimedi naturali più semplici, non possono mancare alcuni ingredienti facili da reperire e utilizzare come ad esempio l'olio d'oliva ricco di vitamine E ed A, utile per circolazione sanguigna da applicare con un lungo massaggio per poi lavare accuratamente la chioma. Anche l'uovo può dare una mano, perché contiene luteina perfetta per idratare: dopo averlo sbattuto basta applicarlo come una maschera, lasciandolo agire prima di risciacquare ed eventualmente lavare per eliminare la profumazione intensa. Ottimi l'olio di ricino, di avocado, di argan e l'olio di jojoba, da diluire singolarmente con poca acqua e spruzzare sui capelli, che andranno massaggiati a lungo e poi avvolti in un asciugamano caldo per circa 30 minuti. Anche l'olio di rosmarino può rendere i capelli più forti e lucenti, basta aggiungerne qualche goccia allo shampoo per poi lavarli con cura.

Le strategie per rallentare il corso del tempo possono essere tante, non solo i classici rimedi della nonna ma anche l'impiego di sieri e prodotti specifici da acquistare su suggerimento di un esperto. Così da migliorare la tonicità dei capelli e la loro resistenza, per ottenere una capigliatura più morbida e setosa a lungo.