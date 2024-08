Altro che afrodisiaco: il cibo piccante "spegne" la passione

Ascolta ora 00:00 00:00

Se fino a qualche tempo fa "piccante" era sinonimo di sesso, e non solo a livello letterale, ora le cose potrebbero cambiare. Migliaia di ricette afrodisiache dove il sapore del peperoncino la faceva da padrone nel favorire gli incontri sotto le lenzuola, rischiano ora di dover essere totalmente riviste.

Il "piccante" non fa bene all'amore

Una nuova ricerca suggerisce che gli uomini che mangiano cibi piccanti tre o più volte alla settimana, hanno quasi tre volte in più di probabilità di avere problemi di erezione. A scoprirlo sono stati gli urologi della University of South China (Cina) in uno studio pubblicato sulla rivista Translational Andrology and Urology.

" Il nostro studio suggerisce che il consumo frequente di cibi piccanti può aumentare il rischio di disfunzione erettile, soprattutto tra i non fumatori. - spiegano i ricercatori - Quanto più è alta la frequenza con cui mangiano cibi piccanti, tanto più grave è la disfunzione erettile. Per questo la dieta di uomini con questa patologia dovrebbe essere modificata, per considerare l'impatto di questo tipo di cibo ".

I dati e le cause del problema

Secondo dati ufficiali, si stima che più della metà degli uomini tra i 40 e i 70 anni soffra di un certo grado di disfunzione erettile. Le cause sono molteplici, e vanno dall'avanzare dell'età, al fumo, a danni alle terminazioni nervose, fino a patologie come malattie cardiache o diabete. Nello studio i ricercatori hanno analizzato l'impatto della dieta e del fumo su 400 uomini con e senza disfunzione erettile.

È stato chiesto loro di compilare un questionario dettagliato su come fosse composta la loro dieta e il loro stile di vita, facendo poi valutare il loro stato di disfunzione erettile. Inoltre hanno anche chiesto di spiegare l'impatto della loro disfunzione sulle relazioni, sulla salute e su problemi psicologici.

I risultati

Analizzando e mettendo poi a confronto i dati, i risultati hanno mostrato che mangiare cibo piccante più di tre volte a settimana aumenta di quasi tre volte il rischio di disfunzione erettile. Non è chiaro, visto che nell'analisi sono stati anche compresi i fumatori, in quale percentuale il piccante abbia avuto il suo effetto nella disfunzione, anche se i risultati mostravano come più cibo piccante si consumava, più bassi risultavano i livelli di testosterone.

Chi lo mangiava sette giorni su sette aveva livelli inferiori di circa il 12% rispetto a chi non lo mangiava. I risultati hanno dimostrato inoltre che più gli uomini mangiavano cibi piccanti, maggiore era il rischio di problemi coniugali. I consumatori abituali avevano punteggi significativamente più alti e secondo i ricercatori questo era probabilmente dovuto al fatto che mangiare regolarmente peperoncini molto piccanti li faceva diventare inclini a sviluppare un carattere irritabile, con gravi ripercussioni sulla vita relazionale.

Le parole dei ricercatori

“ I dati suggeriscono varie spiegazioni.

Una delle più accreditate è quella che chi mangia molto piccante potrebbero avere una maggiore tendenza al diabete o a un BMI (indice di massa corporea) elevato, entrambi fattori che potrebbero essere implicati nella disfunzione erettile”, ha spiegatoconsulente urologo presso la Bristol Urology.