Ansia sessuale: riconoscerla e curarla

L'ansia sessuale resta un argomento tabù, nonostante colpisca molte persone, sia uomini che donne, indipendentemente dall'età o dal background sentimentale. Questa forma di ansia si manifesta nella sfera intima, ma spesso affonda le sue radici ben oltre, nella nostra storia personale, nella nostra autostima , nelle nostre esperienze passate o nelle nostre rappresentazioni culturali del desiderio e della prestazione.

Che cos'è l'ansia sessuale?

È la paura, spesso irrazionale, di non essere all'altezza in un contesto sessuale. Può assumere diverse forme: paura di non dare piacere, di non riceverlo, paura di disfunzioni (disfunzione erettile, mancanza di lubrificazione, dolore, assenza di orgasmo), paura del giudizio, paura di come gli altri guarderanno il proprio corpo.

L'ansia sessuale è una forma di pressione interna che impedisce di rilassarsi e di connettersi con l'esperienza presente. SUn vero e proprio sabotaggio del piacere che antiicpa il fallimento. Quando temiamo di non essere desiderati , finiamo per non desiderarci più.

L'adolescenza è un periodo cruciale, durante il quale possiamo accettare che la sessualità sia un campo minato. Le aspettative sociali sulla sessualità (performance, identità, aspetto) possono generare un notevole stress. I giovani che mettono in discussione il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere possono sperimentare una maggiore ansia o persino sviluppare un'avversione alla sessualità. L'erotofobia può colpire coloro che appartengono alla categoria degli asessuali, tra cui adolescenti e giovani adulti che sono sempre più numerosi.

Quali sono i sintomi dell'ansia sessuale (negli uomini e nelle donne)?

I segnali variano da persona a persona ma spesso riscontriamo:

un'apprensione prima di qualsiasi situazione intima;

evitare momenti di vicinanza fisica;

essere critici verso se stessi (non avrò successo, non sono abbastanza bravo);

un'ipervigilanza corporea;

una diminuzione del desiderio;

a volte disturbi sessuali ricorrenti ( impotenza , vaginismo , anorgasmia , ecc.).

Il corpo si ritira quando la mente è piena di dubbi.

Quali sono le possibili cause dell'ansia sessuale?

Spesso sono molteplici, :

un passato segnato da traumi o umiliazioni ;

un'educazione rigida o che induce sensi di colpa in merito al sesso;

una mancanza di autostima o un'immagine corporea negativa;

una precedente esperienza di fallimento o di ridicolo;

la pressione delle norme sessuali (prestazione, orgasmo, competenza);

gli effetti collaterali di alcuni trattamenti o disturbi d'ansia più generali.

Come gestire l'ansia sessuale?

Si possono combinare due approcci dal punto di vista psichico:

1. Comprendere l’origine di questa ansia: attraverso l’esplorazione della storia personale, delle rappresentazioni inconsce, dei messaggi familiari o sociali

2. Modificare comportamenti e convinzioni che inducono ansia : lavorando su pensieri automatici, schemi di paura e aspettative irrealistiche. Nella terapia cognitivo-comportamentale, si analizzano i pensieri parassiti e si ripristinano realtà, concretezza e possibilità.

La sessualità non deve essere perfetta, ma deve essere viva e consapevole.

Alcuni consigli per gestirla al meglio quotidianamente

Smettere di giudicarsi : l'auto-gentilezza è un prerequisito per il piacere;

Andare oltre la performance: il sesso non è un risultato, è un'esperienza;

Promuovere la sicurezza emotiva : la fiducia, la parola, la lentezza sono i tuoi alleati;

Rallentare : l'ansia ama la velocità. Il corpo ha bisogno di tempo;

Riconnettersi con le proprie sensazioni: il piacere è sensoriale, non mentale;

Non esitare a chiedere aiuto: puoi imparare a disinnescare le tue paure.

L'ansia sessuale non definisce una persona.

Racconta una parte della sua storia, delle sue ferite o delle sue aspettative, ma può essere compresa, lenita e trasformata. Non c'è vergogna nell'avere paura, esistono solo percorsi verso una sessualità più sicura e vibrante.