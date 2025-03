Astenia primaverile, come contrastarla coi rimedi naturali

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’arrivo della primavera mentre la natura si risveglia si tende invece a percepire una sorta di astenia o mal di primavera.

Con l’allungarsi delle giornate, il passaggio all’ora legale e il clima più mite il nostro organismo subisce inevitabilmente un rallentamento.

Che cos’ l’astenia primaverile

Per astenia primaverile si intende uno stato di sonnolenza, stanchezza, ansia e inappetenza che ci sorprende ogni volta che ritorna la bella stagione. A soffrirne sono circa 2 milioni di italiani ogni anno. Ad esserne colpite di più sono le donne.

È una sorta di sindrome che ha alla base una difficoltà da parte dell’organismo ad adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Ne sono predisposte le persone che soffrono di sbalzi d’umore, malinconia e insonnia.

Come contrastare l’astenia primaverile a tavola

Per superare questo senso di stanchezza generale, legato all’arrivo della primavera, può essere d’aiuto seguire un regime alimentare sano ispirato alla dieta mediterranea. Un consiglio importante è non saltare mai i pasti perché l’organismo in questa fase non deve mai stare a riserva di energia.

È bene distribuire correttamente i pasti quotidiani compresi gli spuntini che ci impediscono di arrivare al piatto principale troppo affamati. Da prediligere sono cibi sani e nutrienti che consentono di fare il pieno di carboidrati, proteine e vitamine in maniera equilibrata. Da preferire in questo periodo sono i cereali, i legumi e la frutta secca che permettono di fare il pieno di vitamine del gruppo B fonte di energia e in grado di equilibrare efficacemente il metabolismo.

Questi alimenti contengono sali minerali di estrema importanza come il magnesio e il potassio che aiutano a percepire meno lo stress psicofisico. Importante è anche mangiare frutta e verdura ricca di vitamina C e antiossidanti come quella di stagione. Un consiglio prezioso è anche quello di aumentare il consumo di pesce grasso come salmone, sardine, tonno, trota che è una preziosa fonte di acidi grassi omega 3. Quest’ultimi contribuiscono a percepire meno il senso di stanchezza.

Quali sono gli integratori contro l’astenia

Se l’alimentazione non è sufficiente per recuperare energie si può fare ricorso a degli integratori naturali efficaci. Molto utile è l’eleuterocco, noto anche come ginseng siberiano. È un energizzante prezioso che consente di ritrovare l’energia nei cambi stagionali. Ad esso sono riconosciute anche delle proprietà toniche.

Anche gli integratori a base di betulla, biancospino, passiflora e tiglio possono essere utili per contrastare l’affaticamento tipico dell’arrivo della primavera. Inoltre stimolano la concentrazione. Utili anche per combattere l’insonnia e gli stati di ansia e agitazione.

La pappa reale inoltre è un valido alleato che aiuta a recuperare l’appetito.

Grazie al suo alto contenuto di vitamine B6, B9 e B12 rafforza il sistema immunitario che con il cambio stagionale tende ad indebolirsi e quindi ad essere esposto maggiormente all'attacco di virus e batteri. Inoltre le Vitamine B5, B9 e B12 in esse contenute donano energia.