Crisi del sonno globale, il riposo rischia di diventare un lusso per pochi

C'è una vera e propria “crisi globale del sonno”. E' quanto emerge da una ricerca condotta su oltre 30.000 persone in 12 nazioni e le conseguenze psico-fisiche sono enormi: il 51% dei partecipanti riferisce sonnolenza diurna, il 48% sentimenti negativi al mattino e il 36% una maggiore irritabilità. Dalla riduzione del caffè fino agli integratori alimentari, ecco i 10 consigli degli esperti per migliorare la qualità del sonno. “C’è un forte disallineamento tra la velocità della nostra società e le esigenze dell’organismo umano. Gli squilibri scombussolano il ritmo circadiano: pensiamo all’uso smodato di dispositivi elettronici, all’inquinamento luminoso e all’intensificazione della vita lavorativa e sociale” commenta la dott.ssa Simonetta Marucci, Medico Chirurgo, specialista in Endocrinologia.



Il sonno rischia di diventare un lusso per pochi. Soprattutto in base ai dati raccolti nel Global Sleep Survey 2025, riportati dal magazine GlobeNewsWire, secondo il quale una persona su 3 afferma di dormire in maniera regolare meno di quattro notti a settimana. Il sondaggio illustra come questi comportamenti abbiano delle conseguenze dirette sul benessere e sulla salute: oltre la metà degli intervistati (51%) ha infatti riferito di provare un'eccessiva sonnolenza diurna, mentre sentimenti negativi al mattino sono avvertiti dal 48% e una maggiore irritabilità dal 36%. Seguono poi mal di testa mattutini (32%) e difficoltà di concentrazione (31%). Oltre 7 su 10, inoltre, sono i lavoratori che hanno preso almeno un giorno di malattia nel corso della propria carriera a causa dell’insonnia.



Sembra, insomma, che si stia verificando una vera e propria “crisi mondiale del sonno”. Basti pensare che, tra la popolazione intervistata nell’edizione immediatamente precedente del sondaggio (quella del 2024, con 36mila persone interpellate), poco più di uno su 10 aveva riferito di dormire bene tutte le notti. Proprio per sottolineare l’importanza del riposo notturno per il benessere psico-fisico il 14 marzo ricorre la Giornata Mondiale del Sonno, il momento ideale per analizzare questi disturbi sempre più comuni. “La perdita del ritmo dei regolari cicli del sonno, che devono ripetersi regolarmente ogni notte, è responsabile del malessere, della ridotta performance cerebrale e fisica, conseguenza di un vero e proprio impoverimento dei neuroni di zone del cervello connesse soprattutto con la memoria e l’apprendimento. La mancanza di un sonno soddisfacente nei ragazzi in età scolare è responsabile di buona parte dei problemi di apprendimento” afferma la Dott.ssa Simonetta Marucci, Specialista in Endocrinologia.

Se questi sono i dati e se è vero che la società odierna impone dei ritmi spesso lontani da un equilibrio ideale, come si può riuscire a dormire meglio vista l’impossibilità di agire su fattori esterni?Ecco i 10 consigli individuati dagli esperti di Guna, azienda farmaceutica specializzata in farmaci low dose e integratori alimentari: