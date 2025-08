Borse sotto gli occhi, ecco quando diventano un campanello d'allarme per la salute

Le borse sotto gli occhi sono un inestetismo piuttosto comune, eppure, in determinate circostanze, possono rivelare molto dello stato in cui si trova il nostro organismo. Ci sono casi, infatti, in cui anche un dettaglio come questo è spia di problemi fisici più profondi, e relativi al nostro stato di salute.

Di solito le borse sotto gli occhi sono provocate dalla stanchezza, dalla carenza di sonno e, naturalmente, dall'invecchiamento cutaneo. Il tessuto adiposo orbitale, infatti, può ingrossassi a causa di un ristagno di liquidi, cosa che comporta la pelle a perdere elasticità. Non solo. Col passare del tempo viene a ridursi la presenza di collagene. L'area è inoltre poco vascolarizzata e soggetta a disidratazione. Ma l'inestetismo può essere provocato anche da altri fattori.

Solitamente si tratta di una condizione di breve durata e che tende a rientrare, specie in giovane età. Basta una sana dormita per tornare ad avere una zona perioculare in perfetto stato. Quando il problema non rientra, invece, sarebbe meglio indagare, perché potrebbe stare segnalando dei problemi. Basti pensare che un gonfiore localizzato attorno agli occhi può essere una spia di ipotiroidismo, un disturbo che interessa la tiroide. Solitamente, in questo caso, l'inestetismo si accompagna a un gonfiore generalizzato del viso.

Le borse possono essere anche un sintomo di problemi renali. In caso di ritenzione idrica, infatti, possono presentarsi dei gonfiori, anche sotto gli occhi. Stesso discorso per il fegato. Quando l'organo non funziona correttamente e accumula tossine - si pensi, ad esempio, alle conseguenze per un eccessivo abuso di alcol - può manifestarsi gonfiore nella zona perioculare. L'inestetismo, infine, può essere anche causato da vari tipi di allergie; in questo caso è importante conoscere il nostro corpo e sapere cosa può aver provocato la reazione. In caso di gonfiore accompagnato da cianosi (colorazione bluastra) si può pensare a problemi della circolazione sanguigna, con conseguente scarsa ossigenazione dei tessuti.

Le borse sotto gli occhi, dunque, possono essere spie di problemi più gravi.

Non devono generare ansia se compaiono saltuariamente, mentre bisogna rivolgersi a unse non scompaiono. Ad ogni modo, per cercare di prevenirle, è importante seguire uno stile di vita sano, che promuove una corrette alimentazione e del buon riposo. Ottime anche le vitamine del gruppo B e acidi grassi omega 3.