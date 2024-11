Caffè e diabete, un binomio che non ti aspetti: ecco come la caffeina influisce sull'insulina

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caffè potrebbe essere un valido alleato contro il diabete. A dirlo è un recente studio proposto dall'Institute for Scientific Information on Coffee (Isic) e pubblicato su Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. A quanto pare, infatti, sarebbero molte le sostanze contenute nella bevanda in grado di agire sulla patogia.

Da poco c'è stata la Giornata Mondiale del diabete - patologia definita come l'epidemia del nuovo millennio - e la medicina sta facendo sforzi enormi per cercare terapie e strategia valide finalizzate a contrastare la malattia e i suoi effetti su tutto il corpo. La ricerca ha dimostrato che il diabete si può contrastare anche e soprattutto con un'alimentazione adeguata. Fra i cibi e le bevande più salutari, a quanto pare, rientra anche il caffè. Ma in che modo?

A quanto pare il caffè riduce il rischio di sviluppare la malattia. Questo perché l'amatissima bevanda è capace di prevenire lo stress ossidativo, così come diversi disturbi associati al diabete di tipo 2, fra cui obesità e patologie cardiovascolari. Il segreto sta nei polifenoli (sostanze organiche naturali) contenuti nella bevanda. Questi antiossidanti hanno un effetto positivo sul nostro organismo, perché influenzano il metabolismo del glucosio. Non solo, la caffeina, che è un alcaloide stimolante, agisce sulla secrezione dell'insulina e della trigonellina, entrambe preziose per regolare i livelli di glicemia.

Cosa consigliano, dunque, gli esperti? Via libera all'assunzione del caffè, ma con moderazione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) raccomanda di non superare i 400mg di caffeina al giorno. Quindi sono accettate 3-4 tazzine di caffè, senza zucchero, latte o altre sostanze aggiuntive. In questo modo si potranno ottenere importanti benefici contro il diabete.

"Il caffè è un rito che fa parte della quotidianità di miliardi di persone nel mondo, per questo è importante sottolineare quanto questa abitudine sia 'buona' anche per la salute, soprattutto per contrastare una malattia sempre più diffusa come il diabete" , ha spiegato a DottNet Michele Monzini, presidente di Consorzio Promozione Caffè.

"Grazie alla ricerca scientifica, possiamo comprendere quanto questa bevanda sia un alleato eccezionale per la nostra salute. Per questo come Consorzio Promozione Caffè promuoviamo la cultura del caffè e il suo consumo consapevole, per valorizzar una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo"

, ha concluso.