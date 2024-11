Cancro al seno, con l'intelligenza artificiale si saprà in anticipo chi ne soffrirà

Ascolta ora 00:00 00:00

Intelligenza artificiale come arma nella lotta contro il cancro, un obiettivo che pare essere sempre più vicino. Secondo un recente studio, infatti, l'IA sarebbe addirittura in grado di predire il tumore al seno anni prima che la paziente sviluppi la malattia. Un risultato che, se effettivamente confermato, porterebbe la medicina a fare passi in avanti davvero enormi.

Lo studio che potrebbe cambiare tutto

A mostrare gli incredibili risultati grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale nella lotta al cancro è stato un recente studio pubblicato Jama Network Open. Un team di esperti condotto da Solveig Hofvid, professore dell'Istituto Norvegese di Salute Pubblica, Registro tumori della Norvegia, ha dimostrato come l'intelligenza artificiale, esaminando le mammografie, sia in grado di dire con un anticipo di 4-6 anni se la paziente svilupperà o meno un tumore.

L'importante ricerca si è basata sullo studio dei dati appartenenti a 116.495 donne, tutte dai 50 ai 69 anni, senza una storia di cancro pregresso. Le pazienti si sono sottoposte a 3 screening biennali (da settembre 2004 a dicembre 2018) a cui sono stati assegnati dei punteggi, poi rielaborati da un algoritmo di intelligenza artificiale (INSIGHT MMG) specifico per la rilevazione del tumore al seno. Esaminando il punteggio, l'IA ha saputo indacare i casi in cui vi era sospetto di insorgenza di cancro al seno, usando dei numeri da 0 a 100.

I risultati

Nel corso dello screening, sarebbero stati rilevati 1265 tumori al seno, e 342 tumori di intervallo diagnosticati tra le visite.

" Sebbene gli attuali strumenti commerciali di intelligenza artificiale, come quello utilizzato nel nostro studio, non siano stati sviluppati o ottimizzati per le future stime del rischio di cancro, abbiamo scoperto l'accuratezza discriminatoria del sistema di intelligenza artificiale per stimare il futuro rischio di cancro rilevato o a intervalli di screening da 4 a 6 anni prima della diagnosi incontrando o superando le prestazioni delle calcolatrici di rischio

stabilite attualmente in ampio uso", ha scritto il co-autore dello studio.

Una rilevazione precoce del cancro al seno porta a un trattamento meno aggressivo, hanno spiegato gli autori dello studio.