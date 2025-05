Capelli danneggiati? I prodotti che salvano davvero la tua chioma

Ascolta ora 00:00 00:00

Numerosi sono i fattori che possono rendere i capelli danneggiati, sfibrati e fragili.

I primi segnali sono opacità, stopposità e presenza di doppie punte. I nostri capelli ogni giorno sono esposti a tanti fattori di stress come l’inquinamento atmosferico, l’esposizione ai raggi solari dannosi, uno styling troppo aggressivo.

Questi questi fattori si aggiungono l’utilizzo di prodotti non appropriati, abitudini di hair care scorrette e decolorazioni che tendono ad inaridirli.

Cosa succede ai capelli danneggiati

Soprattutto durante la stagione più calda si sente sempre più l’esigenza di nutrire al meglio i capelli per poter prevenire un potenziale danneggiamento sempre in agguato. Quando il capello è danneggiato perde cheratina, una sostanza preziosa che tiene uniti i legami del capello proteggendoli da sbalzi di temperatura, lavaggi frequenti, styling e asciugature aggressive.

Per prevenire danni e non arrivare al punto di tagliare i capelli, occorre prendersi cura quotidianamente della propria chioma scegliendo prodotti con sostanze nutrienti capaci di ripararli e prevenire ulteriori danni.

I prodotti che riparano davvero i danni dei capelli

In commercio troviamo tanti prodotti a base di sostanze che riparano al meglio le chiome più stressate e danneggiate.

Scopriamo insieme quali sono quelli più utili ed efficaci:

- Pro-v Miracles Molecular Bond Repair Miracle Cream di Pantene: con formulazione senza risciacquo è adatta ad ogni tipo di capello danneggiato e per uso quotidiano. Potenziato dalla scienza Pro- V con 3.000 Perle Pro-V Nutrienti presenti in ogni bottiglia. Nutre in profondità il capello sigillando le doppie punte e donando morbidezza e lucentezza alla chioma all’istante, sin dalla prima applicazione;

- Siero Absolue Kératine di Furterer: è un siero che può essere utilizzato senza necessariamente risciacquare i capelli. Dalla formulazione naturale al 99% ed estremamente leggera. Non lascia residui e aiuta a ristrutturare efficacemente le punte donando lucentezza ed elasticità all’intera fibra capillare:

- Maschera Repair di Farmaca International: contiene Keratina, BotoFarm e Acido Jaluronico che rende districabili i capelli stressati e danneggiati. Nutre le fibre capillari contrastando lo stress ossidativo. Si applica sui capelli bagnati su tutte le lunghezze e si lascia in posa per qualche minuto per poi risciacquare;

- Ultimate Repair Conditionner di Wella: dalla formula cremosa penetra in profondità donando forza e vigore alla chioma. Bastano 30 secondi di applicazione per donare nutrimento e idratazione profonda senza appesantire;

- Absolute Repair Professional Conditioner di L’Oréal: è un balsamo dalla texture leggera. Viene assorbito facilmente dalle fibre capillari. Ripara in profondità migliorando la lucentezza della chioma. Dona morbidezza e vitalità. È consigliato particolarmente ai capelli decolorati;

- Siero nutriente Schwarzkopf Gliss: ricco di estratti di cheratina e

perla nera che aumentano la resistenza fino al 90% da fattori atmosferici e alte temperature dello styling. Si applica dopo lo shampoo sui capelli bagnati. Rigenerano la chioma rendendola più luminosa e morbida al tatto.