Capelli fini o crespi: come scegliere le spazzole più adatte per una chioma in ordine

Anche i capelli possono subire l'azione del tempo, divenendo più sottili, fragili ma anche crespi o favorire la formazione di nodi. Possono incidere anche gli stravolgimenti ormonali, la riduzione del ciclo di crescita e della presenza di sebo, i trattamenti imposti e la carenza di idratazione. Senza dimenticare dell'importanza del ruolo svolto dalla spazzola scelta per disciplinarli e pettinarli.

Un elemento importante che, con la sua azione, può agire sulla tipologia di lucentezza del capello stesso. Oltre che sulla salute e forza della capigliatura. Per preservare la propria chioma over e la cura della stessa è importante saper scegliere la spazzola più adatta.

Capelli sottili o poco spessi, cosa sapere

I capelli sottili e con uno spessore minimo sono la conseguenza diretta di una serie di fattori genetici ed ereditari, e alcune cause possono incidere sul benessere dei capelli e sulla loro struttura, rendendoli più fragili e poco spessi. Come ad esempio un'alimentazione non bilanciata e carente dal punto di vista dell'assunzione di vitamine, sali minerali e proteine, oppure i fattori ormonali, l'impiego di prodotti molto aggressivi, lo stress fino all'assunzione di medicinali. Anche l'avanzare del tempo può incidere rallentandone la crescita, al pari dell'azione degli agenti atmosferici quali il vento, la pioggia, il freddo, il sole, l'umidità.

I capelli sono costituiti da una parte interna definita midollo che appare come una radice collocata all'interno del cuoio capelluto. La parte esterna e visibile è nota come fusto ed è composta da uno strato intermedio noto come corteccia, che ricopre il midollo, e da una più esterna nota come cuticola. Nel caso dei capelli sottili la corteccia risulta più sottile e meno resistente, causando così la rottura dei capelli.

Capelli crespi, le caratteristiche

Capelli gonfi, ruvidi e crespi, dall'aspetto disordinato e rovinato, un effetto che può palesarsi a qualsiasi età e con ogni tipologia di taglio. Vengono detti anche capelli frizz o frizzy, appaiono elettrizzati per via di una serie di cause ambientali e di idratazione ovvero assorbono più umidità prodotta dall'ambiente risultando gonfi e crespi. Le goccioline presenti nell'aria si depositano sul capello sollevando la cuticola gonfiando il capello, per un effetto finale spento e opaco. Ma tra le tante cause possiamo ritrovare anche i fattori climatici, il sole, la salsedine, seguiti dall'impiego di trattamenti aggressivi come le tinte, le decolorazioni, ma anche le permanenti e i lavaggi troppo ravvicinati. Possono incidere anche l'impiego dell'asciugacapelli, di piastre e arricciacapelli, passando per un'alimentazione errata e dallo stress.

Spazzole, quale scegliere per una chioma perfetta

Per disciplinare una capigliatura over crespa o dai capelli fini è importante partire dalla cura della stessa, e dall'utilizzo della spazzola più adatta.

capelli fini : per ridurre al minimo lo stress è importante optare per una spazzola piccola e leggera che preveda la presenza di setole morbide meglio se naturali o di nylon di forma arrotondata. Oppure un pettine in legno a denti larghi ma da non impiegare sulla capigliatura bagnata. Spazzolandoli con delicatezza e attenzione, optando per movimenti lenti e morbidi sul capello asciutto così da non stressarlo. E per renderli più forti potete applicare maschere nutrienti, oppure massaggiare chioma e cuoio capelluto con olio di argan , olio di mandorle e burro di karitè per stimolare la circolazione la crescita;

L'impiego della spazzola più adatta, combinata con l'utilizzo di prodotti naturali e di una maggiore attenzione,

possono migliorare la salute dei vostri capelli. Che siano sottili o crespi è importante coccolarli a dovere, magari chiedendo qualche consiglio in più anche al vostro

