Le cause e i sintomi del tumore al palato

Il cancro del palato, che colpisce più frequentemente gli uomini rispetto alle donne, può essere causato dal consumo combinato di tabacco e alcol.

Rientra nella categoria dei tumori del cavo orale. È un tumore aggressivo che si sviluppa nel cavo orale chiamato palato o volta del palato, nella sua parte più avanzata: il palato duro. Se non trattato, il tumore aumenterà di dimensioni, colpirà le strutture vicine (gengive, guance, ecc.) e si infiltrerà in profondità, distruggendo l'osso del palato. Come tutti i tumori otorinolaringoiatrici, può dare origine anche a metastasi linfonodali cervicali e distanti (polmoni, ossa, ecc.).

Questo tumore colpisce otto uomini per una donna con un'età media tra i 50 e i 70 anni, ma è un tumore che può colpire anche gli anziani, oltre gli 84 anni.

L'alcol e il tabacco sono le due principali cause di cancro al palato. La combinazione dei due fattori moltiplica il rischio.

I sintomi

All'inizio della malattia, i sintomi del cancro del palato possono essere assenti e trovare una piccola lesione all'interno della bocca può essere l'unico segno fisico. Quindi, diversi sintomi possono allertare sulla comparsa di questo cancro:

dolore,

mobilità dei denti,

sanguinamento,

perdita di peso,

una lesione visibile che persiste,

difficoltà nell'applicazione di apparecchi dentali,

linfonodi cervicali ingrossati.

La diagnosi

La diagnosi di cancro del palato viene stabilita sulla base delle informazioni fornite dal paziente e dopo l'esame dei segni clinici. Un dentista può rilevare lesioni sospette del palato, in particolare nel contesto dell'alcolismo e del fumo.

Per confermare la diagnosi di tumore del palato è necessario prelevare un campione dalla lesione: si tratta di una biopsia, da eseguire in anestesia locale o anche generale. Deve essere eseguito anche un esame clinico ORL. Come completamento alla diagnosi vengono eseguite anche una TAC e spesso una risonanza magnetica.

I trattamenti

Nel complesso, il trattamento dipenderà dalle dimensioni del tumore e dai risultati della sua valutazione dell'estensione. I pazienti potranno sottoporsi a un intervento chirurgico che consistente nell'asportazione in gran parte del cancro con, a seconda delle dimensioni, una ricostruzione che può essere eseguita contemporaneamente. Il trattamento può essere completato, a seconda dei risultati dell'analisi del tumore e dei linfonodi, mediante radioterapia o radio-chemioterapia.

Per i pazienti che non possono essere operati, il trattamento consisterà direttamente nella radio(chemio)terapia.

Bisogna agire sulla prevenzione e la cura delle dipendenze come alcol e tabacco.

La prognosi e la prevenzione

Se il cancro del palato viene diagnosticato in una fase precoce, la prognosi è molto buona con oltre l'80% di possibilità di sopravvivenza 5 anni dopo. Purtroppo, come tutti i tumori otorinolaringoiatrici, viene spesso diagnosticato in uno stadio avanzato. Richiede quindi un intervento chirurgico più mutilante e con una sopravvivenza meno buona, di circa il 50% di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi.

La tendenza è comunque verso il miglioramento della prognosi, in particolare sensibilizzando i medici generici e gli odontoiatri all'individuazione delle lesioni precoci e anche attraverso cure per i pazienti di età superiore ai 75 anni.

I tumori del palato di solito possono essere prevenuti smettendo di fumare e limitando il consumo di alcol. Ma la prevenzione passa anche consultare il proprio medico e uno specialista quando compaiono segni clinici per la diagnosi precoce.