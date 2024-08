Col caldo record, i consigli dell'esperto: "Evitare gli integratori fai-da-te, sì al magnesio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono giorni davvero difficili dal punto di vista climatico, con un caldo afoso e oppressivo che sta mettendo a dura prova anche i più fanatici dell'estate. In questo periodo di dominio assoluto dell'Anticiclone africano, che sta portando temperature record su tutto lo Stivale, sono in molti a cercare varie strategie per "sopravvivere" agli effetti di questa fiammata. Non bisogna dimenticare, infatti, che questo caldo, oltre a provocare disagio, può anche essere la causa di malori e di problemi fisici di vario tipo.

Intervistato da Adnkronos Salute, l'immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università Lum, ha voluto dare qualche consiglio per affrontare al meglio la calura di questi giorni, in attesa di una prima raffrescata prevista per l'ultima decade di agosto. " Il caldo sta mettendo a dura prova il nostro corpo con temperature elevate e un'umidità opprimente, soprattutto nelle regioni meridionali ", spiega il professore. " Questo clima afoso può facilmente portare a sensazioni di stanchezza e debolezza, influenzando negativamente il benessere quotidiano. Le temperature molto alte possono facilmente provocare astenia, svogliatezza, crampi, malesseri, stordimento e turbe della concentrazione, edemi e, talvolta, malori che, se di per sé non gravi, potranno comunque aggravare le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti ", aggiunge.

La situazione non è delle migliori, ma attenzione a voler fare di testa propria. Minelli, infatti, è preoccupato, perché "i maestri del fai-da-te, per combattere questa stanchezza da canicola, vanno in farmacia ad acquistare integratori, creatina, vitamine a caso. Fanno bene? La risposta è no ". Insomma, decidere di assumere integratori a caso, senza neppure un consulto medico, non è la scelta più sensata. Fare a meno del giudizio medico può essere deleterio, sottolinea Minelli, specialmente perché stiamo parlando della nostra salute. Acquistare determinati prodotti, senza prima averne parlato con un professionista competente, potrebbe comportare dei rischi, perché "un uso indiscriminato di integratori può portare a sovradosaggi o interazioni negative con altri farmaci ". Inoltre, certi sintomi che noi riconduciamo al caldo potrebbe potrebbero essere invece spia di un altro genere di problemi. Ma come possiamo saperlo, se non ci sottoponiamo a una visita?

Ma veniamo al caldo. Quali sono i rimedi fai-da-te accettati? Cosa possiamo fare, prima di decidere o meno di consultare un medico? " Uno degli integratori più comuni e utili per combattere la stanchezza estiva è il magnesio, che aiuta a prevenire i crampi muscolari e a mantenere l'equilibrio elettrolitico ", spiega Mauro Minelli. " Anche le vitamine del gruppo B possono supportare l'energia e il metabolismo ", aggiunge. Una grande alleata, inoltre, è l'alimentazione. " Consumare cibi ricchi di acqua come frutta e verdura (anguria, cetrioli, insalate) può aiutare a mantenere l'idratazione.

Anche alimenti ricchi di potassio, come banane e avocado, possono essere utili. È importante che i pasti abbiano un carico glicemico basso, per evitare che un innalzamento repentino della glicemia porti ad una ulteriore sensazione di sonnolenza successiva ai pasti", conclude.