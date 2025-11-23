Cosa causa il gonfiore dei piedi?

I nostri piedi svolgono un lavoro importante nel mantenerci in posizione eretta tutto il giorno. Le ossa, i muscoli, i tendini e i legamenti di ciascun piede lavorano insieme alle caviglie per sostenere il nostro peso e permetterci di camminare, correre, saltare e stare in piedi. Tutte queste azioni a volte causano usura e, di conseguenza, i nostri piedi si gonfiano.

Perché ho i piedi gonfi? Quali sono le cause?

Ecco alcune cause che possono spiegare i piedi gonfi.

Stare in piedi o seduti per troppo tempo

Quando non ci muoviamo abbastanza, i nostri piedi soffrono. Mantenere una posizione statica per troppo tempo può ridurre la circolazione sanguigna in questa zona del corpo, causando gonfiore. Al contrario, stare in piedi troppo a lungo può limitare la forza muscolare di gambe e piedi, rallentando anche la circolazione sanguigna.

Gravidanza: ritenzione idrica nei piedi e nelle gambe

Durante la gravidanza, il corpo produce più liquidi del solito. Nel terzo trimestre, il peso dell'utero può aumentare la pressione e causare ritenzione idrica nelle gambe e nei piedi. La ritenzione idrica può anche essere causata da una dieta povera, da un eccesso di sale o da fluttuazioni ormonali.

Piedi rossi, gonfi e doloranti: si tratta di edema.

Uno dei piedi è gonfio, ma l'altro no? Potrebbe essere una trombosi. In questo caso, il gonfiore può essere accompagnato da altri sintomi: il piede interessato diventa caldo e rosso. Quando un coagulo di sangue si forma in una vena ( trombosi venosa o flebite ) o in un'arteria (trombosi arteriosa), può staccarsi dalla parete dove si è formato e viaggiare verso le arterie che irrorano i polmoni ( embolia polmonare ) o quelle del cuore.

Piedi e caviglie gonfi: potrebbe essere colpa dei farmaci

Un'altra possibile causa è l'assunzione di farmaci. Piedi o caviglie gonfi possono essere un effetto collaterale di alcuni farmaci , tra cui:

farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

contraccettivi orali;

farmaci per l'ipertensione arteriosa;

antidepressivi;

steroidi;

alcuni trattamenti per il diabete.

Problemi agli organi o malattie più gravi

Se alcuni organi vitali hanno difficoltà a funzionare correttamente, sangue e liquidi possono accumularsi nelle vene e nei tessuti. Nei casi più gravi, questo può indicare insufficienza cardiaca , malattie renali o epatiche. In questi casi, anche altre parti del corpo, come mani e viso, possono gonfiarsi. Un esame medico approfondito consentirà una diagnosi accurata.

Il diabete potrebbe essere la causa

L'iperglicemia cronica può restringere tutti i vasi sanguigni, impedendo al sangue di circolare correttamente negli arti inferiori. Di conseguenza, si manifestano gonfiore e dolore a piedi e caviglie.

Una frattura o un trauma

Il piede può gonfiarsi in seguito a un trauma, una frattura, una distorsione.

Trattamento: come ridurre rapidamente il gonfiore ai piedi?

Se il gonfiore è causato da una malattia (del fegato, dei reni, ecc.), una visita medica completa consentirà una diagnosi accurata. In ogni caso, se avvertite piedi gonfi, prestare attenzione ai sintomi e parlarne con il proprio medico.

Se si tratta di effetti collaterali di un farmaco che si sta assumendo, un medico può aiutare a trovare alternative più adatte, a modificare il dosaggio o a prescrivere un diuretico. Sebbene i piedi delle donne gravide tendano a gonfiarsi a causa della ritenzione idrica, dovrebbero tornare alla normalità dopo il parto. Se il gonfiore è molto fastidioso, dei massaggi con piccoli movimenti circolari possono migliorare la circolazione venosa e alleviare il dolore e la sensazione di gambe pesanti. Se soffrite di ritenzione idrica in generale, senza essere in gravidanza, esistono soluzioni per prevenirla ed evitarla .

È pericoloso avere un solo piede gonfio? Perché e cosa si può fare?

Se si ha un solo piede gonfio e se il gonfiore è accompagnato da arrossamento, dolore o sensazione di calore, è urgente consultare un medico. Potrebbe essere un segno di flebite. Se i piedi rimangono gonfi anche dopo che il calore si è attenuato, consultare immediatamente il medico .

Cosa si può fare per combattere la cattiva circolazione sanguigna?

Se il gonfiore è dovuto a cattiva circolazione sanguigna o insufficienza venosa , il trattamento è principalmente preventivo, limitando i fattori che favoriscono lo sviluppo dell'insufficienza venosa:

cercare di fare delle pause regolari per cambiare posizione durante il giorno;

svolgere regolarmente attività fisica per migliorare la circolazione sanguigna e mantenere il tono muscolare delle gambe;

indossare calze a compressione , poiché migliorano il ritorno venoso;

durante la notte sollevare le gambe (ad esempio, con l'aiuto di un cuscino sotto il materasso);

evitare bagni troppo caldi e fare docce di contrasto alternando acqua calda e fredda;

evitare abiti e scarpe troppo stretti.

In caso di insufficienza venosa, può essere prescritto un trattamento farmacologico.

I venotonici possono fornire un sollievo occasionale, come complemento alle calze compressive, in particolare durante i mesi più caldi, quando i segni clinici sono più pronunciati (e indossare calze compressive è più scomodo).