Cosa succede a chi dorme poco: ecco le malattie in agguato. Effetti devastanti

In una società caotica e movimentata come la nostra, per molti di noi è divenuto quasi normale sacrificare ore di sonno da destinare al lavoro o ad altri impegni; il parere dei medici, però, non è mai cambiato: chi dorme poco rischia alla lunga di subirne gli effetti, più o meno gravi.

Cosa dicono gli esperti

Gli stacanovisti, gli ansiosi che faticano a prendere sonno, gli appassionati delle maratone delle serie tv e i nottambuli in generale sono categorie potenzialmente a rischio. Dormire poco e male non fa bene al nostro organismo. Non si tratta di un semplice monito da ascoltare con scarso interesse, ma di un allarme vero e proprio lanciato dagli esperti che conoscono bene la problematica. Un riposo scorretto, oltre a incidere negativamente sul nostro umore e sul nostro rendimento, può portare all'insorgenza di patologie più o meno gravi, a seconda della risposta del nostro corpo. È infatti opportuno ricordare che non siamo tutti uguali, e non tutti reagiamo allo stesso modo a determinati fattori.

In linea di massima, però, fra le malattie che possono più comunemente colpire chi dorme poco abbiamo l'obesità e il diabete, ma anche l'ipertensione arteriosa. Fra le conseguenze di uno scarso e/o cattivo riposo troviamo anche un indebolimento del sistema immunitario, con tutto ciò che ne consegue. Infine, fra le patologie più gravi, sono indicate il Parkinson e l'Alzheimer.

Da qui l'importanza di dare il giusto valore e il giusto tempo a un momento così importante della giornata, spesso messo in secondo piano. Dormire fa bene, e non si può farne a meno.

L'insonnia

Si parla ancora troppo poco del problema. Spesso, quando si affrontano i disturbi collegati al sonno, si tende a parlare di "insonnia", come se questa potesse definirli tutti. "L'insonnia è uno dei tanti disturbi del sonno" , spiega invece ad Ansa Giuseppe Plazzi, responsabile della ricerca Disturbi del sonno e ritmi biologici presso l'Istituto di scienze neurologiche di Bologna (Irccs). Plazzi è anche presidente dell'European narcolepsy network (Eunn). " Sono sei le categorie fondamentali di disturbi del sonno, l'insonnia è certamente una di queste ed è anche la più frequente, quindi quella con la più alta prevalenza ed incidenza. Gli altri disturbi sono quelli del respiro legati al sonno, i disturbi da ipersonnia diurna quindi l'ipersonnia di origine centrale, i disturbi del ritmo circadiano, le parasonnie e i disturbi del movimento durante il sonno. L'insonnia, in particolare, può essere cronica o di breve durata e si caratterizza da un sonno di scarsa qualità, di breve o insufficiente durata ", aggiunge il professore.

Ma cosa fare quando ci si rende conto di avere un problema di questo tipo? Il dottor Plazzi invita a rivolgersi al proprio medico curante, che analizzerà di sicuro la situazione. A volte la difficoltà a prendere sonno può nascondere anche altro, può essere un segnale d'allarme che ci lancia il nostro corpo. Oltre a parlare con il medico, si può provare a conoscersi meglio. Prendendoci del tempo, si può provare a capire quali possono essere le cause e iniziare a trovare dei rimedi, lavorando sul nostro stile di vita.

"All'interno della popolazione lavorativa a livello europeo circa il 30% delle persone attive fanno i turni" , chiarisce Plazzi. " Il lavoro da turnista si sa che incide in modo deleterio sulla qualità del sonno e anche sulla possibilità di causare delle patologie del sonno croniche. Circa il 25%-30% delle persone che lavorano come turnisti sviluppano una patologia cronica del sonno: un dato estremamente elevato. Poi ci sono tutte le forme di alterazione dei nostri bioritmi e dei ritmi circadiani causate anche dall'inquinamento luminoso e di quello acustico con l'eccessiva stimolazione sensoriale. Sono tutti elementi che possono provocare dei disturbi del sonno e che possono incidere moltissimo sulla qualità e anche sulla quantità del sonno tanto che registriamo un'alta percentuale sia di adolescenti che di adulti che presentano ormai una privazione del sonno cronica ", aggiunge. " Il sonno non è soltanto un momento di riposo e di ristoro, che peraltro è la sua funzione fondamentale, ma è anche un momento di attivazione dei sistemi che archiviano i nostri ricordi, quindi per la memoria, e un momento fondamentale per il riassetto dei ritmi endocrinologici a partire dall'insulina ma anche del cortisolo. Il sonno è un momento di riadattamento del nostro sistema cardiovascolare ", ricorda.

Il problema delle malattie neurodegenerative