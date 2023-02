Cura del viso e make up: migliori prodotti in sconto per lui e lei

Cura del viso e make-up sono ormai diventati un'abitudine quotidiana. Ogni persona ha una propria filosofia in fatto di cura della propria immagine, in particolare su capelli, trucco e taglio della barba: tra chi preferisce semplicemente mostrare un look ordinato e chi, invece, di tanto in tanto vuole rivoluzionare il proprio aspetto.

Nella routine di bellezza quotidiana, vengono in aiuto diversi prodotti: su Amazon vi sono oggi interessanti offerte sia per le donne che per gli uomini, con tanti prodotti di marchi famosi come come Collistar, Gillette e Deborah.

Lamette e rasoi in promozione per una barba sempre in ordine

Per gli uomini la rasatura del volto è una necessità periodica: c’è chi si rade ogni giorno, chi una volta alla settimana, chi fa trascorrere più tempo. E anche colori che preferiscono una barba lunga, di tanto in tanto hanno bisogno di qualche aggiustamento o di una veloce rasatura, ad esempio ai lati del volto o sulle guance. Queste lamette e rasoi usa e getta Gillette sono in offerta e vale la pena fare scorta:

Il fondotinta in sconto per un volto luminoso e uniforme

Dare uniformità al viso non è semplice, soprattutto se ogni giorno si va di fretta. Tutto si risolve con il fondotinta con primer uniformante di Collistar, ideale per tutte le donne per migliorare l'incarnato del proprio viso. È perfetto per chi non ha molto tempo per truccarsi o vuole un look naturale, ma anche per chi ha piccole e grandi imperfezioni e le vuole nascondere con un prodotto coprente ma delicato. L’importante è solo scegliere la nuance che meglio si adatta al proprio incarnato.

L’autoabbrozzante a un piccolo prezzo

Durante le stagioni più fredde, non tutti sono soddisfatti del proprio incarnato. D’estate si va al mare ed è tutto più semplice, mentre negli altri mesi può essere d'aiuto un autoabbronzante. Le Gocce Magiche Collistar per corpo e gambe sono il prodotto perfetto, anche perché nutrono la pelle, lasciandola morbida, e le conferiscono un colorito uniforme.

Il contorno occhi per lui e per lei in offerta

Le borse sotto gli occhi sono uno degli inestetismi più diffusi. Così come le zampe di gallina, che sono un segno del tempo che passa, ma c’è chi cerca di attenuarle. Contro rughe e altri piccoli problemi del viso, ci sono ottimi contorno occhi Collistar per uomini e per donne: prodotti che si avvalgono di sostanze come acido ialuronico e peptidi, che restituiscono alla pelle idratazione ed elasticità naturali. Tra quelli in promozione, ce ne sono due imperdibili:

La maschera in offerta per proteggere i capelli

Con il trascorrere del tempo, i capelli possono diventare secchi, sfibrarsi, rovinarsi. In particolare se si tratta di capelli colorati o decolorati, oppure sottoposti a trattamenti aggressivi. La maschera per capelli Collistar con cheratina e acido ialuronico contribuisce a ricostruire la struttura del capello, a proteggerla e a tutelarla dal tempo e dai trattamenti passati e presenti. Ed è anche facile da usare.

I pennelli per il make up economici, ma di qualità

Applicare il fondotinta e la cipria, truccare gli occhi e le labbra, sono attività che richiedono strumenti delicati e dedicati. Ed è utile farne scorta, perché spugnette e pennelli per il make up, benché lavabili, non possono essere utilizzati all’infinito. Il problema non si pone per coloro che scelgono il set di pennelli e spugnette make up premium di Beakey, che contiene appunto 10 pennelli di diversa misura e due spugnette.

La trousse per chi vuole sperimentare, senza spendere troppo

Ombretti, lip gloss, fard, mascara, fondotinta, matite per occhi e labbra. Questi prodotti e molti altri sono contenuti nella trousse di Deborah Milano, indispensabile soprattutto per le donne giovani che vogliono sperimentare e trovare il proprio stile, esplorando tutti i colori immaginabili e incontrando le mode del momento. La trousse è munita di specchio e, una volta che i prodotti saranno esauriti, diventa un bellissimo portagioie.

Acquista in offerta su Amazon



