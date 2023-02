Rimedi per la stanchezza fisica e mentale: ecco 9 integratori in sconto

Gli integratori si rivelano sempre più un valido supporto per migliorare la salute e il benessere personale. Soprattutto nei periodi di maggiore stanchezza, quando le forze e le energie scarseggiano, oppure quotidianamente per migliorare la regolarità intestinale, ottenere un effetto detox dopo un periodo di abbuffate o, più semplicemente, per agevolare la performance sportiva.



Sono tante le proposte che oggi il mercato offre sul fronte degli integratori alimentari, da scegliere sempre in concerto con il proprio medico, affinché siano mirati in base alle proprie esigenze di salute. E proprio in questi giorni su Amazon sono disponibili gli integratori Equilibra a prezzo speciale: di seguito, qualche consiglio.

Equilibra Sostegno Forte con creatina, arginina, beta-alanina

La soluzione perfetta per sconfiggere la stanchezza: Sostegno Forte di Equilibra è l'integratore alimentare a base di creatina, arginina, beta-alanina, completato con succo concentrato di arancio. Si tratta di un valido aiuto per ridurre l'affaticamento, incrementando al contempo le prestazioni fisiche e l'umore, semplicemente seguendo il dosaggio indicato sulla confezione. E su Amazon è possibile approfittare di un piccolo sconto.



Equilibra Puntualità Quotidiana, per un intestino più sano

Per agevolare la giusta regolarità intestinale, la soluzione giusta è Equilibra Puntualità Quotidiana: l'integratore contenente fibra di psyllio, benefica per il transito e dall'effetto probiotico. L'integratore assicura un'azione lenitiva ed emolliente per il sistema digerente, con un migliore equilibrio della flora batterica. Anche in questo caso, è possibile approfittare dell'integratore a un prezzo speciale.



Equilibra Top Prostata, protezione per le vie urinarie

Un integratore naturale utile per la salute della prostata e delle vie urinarie: Equilibra Top Prostata è a base di Serenoa repens, olio di semi di zucca, mirtillo rosso, zinco e vitamina E. Una soluzione che contrasta lo stress ossidativo e, grazie alla presenza proprio dello zinco, promuove adeguati livelli di testosterone nel sangue e protegge la fertilità.



Equilibra Aloe Vera, l'ideale per depurare l'organismo

Per depurare l'organismo e per un effetto detox, Equilibra Aloe Vera è l'integratore alimentare ideale: è composto da succo di pesca e il 100% di polpa non diluita da foglie selezionate di Aloe vera Extra Barbadensis. Una lavorazione particolare ne preserva i principi attivi naturali, per un valido effetto depurativo, affiancato da un'azione emolliente e lenitiva per il sistema digerente.



Equilibra Immuno Energy, la spinta al sistema immunitario

Un integratore ottimale per il benessere del sistema immunitario, con cinque sali minerali, tre vitamine, estratto di echinacea, zinco, selenio e rame, con l'aggiunta di succo di arancia disidratata. Si tratta di Equilibra Immuno Energy, pensato anche per contrastare stanchezza e affaticamento, in supporto delle difese immunitarie dell'organismo. Su Amazon è possibile approfittare di un interessante prezzo promozionale.



Equilibra Potassio e Magnesio, perfetto per chi pratica attività fisica

Un prodotto necessario per il reintegro dei sali minerali: Equilibra Potassio e Magnesio è l'alleato perfetto, al gusto di arancia disidratata. Ideale per chi pratica attività fisica con costanza, così da agevolare un valido riequilibrio elettrolitico dopo la sudorazione. Garantisce un normale metabolismo energetico, con effettiva riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, ma anche il mantenimento di una normale pressione sanguigna, una buona risposta del sistema nervoso e della funzione muscolare.



Equilibra Perdita di Peso, a base di fibra di konjac e alga fucus

Equilibra Perdita di Peso è l'integratore naturale a base di fibra di konjac e alga fucus. Ingredienti necessari per stimolare il metabolismo, per attivare un'azione brucia-grassi, oltre che di supporto per un'adeguata produzione di ormoni della tiroide. Su Amazon è possibile approfittare di un prezzo speciale.



Equilibra Probio con 24 miliardi di fermenti lattici

Equilibra Probio contiene 24 miliardi di fermenti lattici, un toccasana per la flora batterica e il suo corretto funzionamento. Gradevole da assumere, è un integratore alimentare adatto anche ai bambini dai 6 anni in su, utile per supportare la flora intestinale.

Equilibra Creatina, indicato per gli sportivi

Un integratore perfetto per chi pratica sport con costanza: Equilibra Creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata. Un alleato necessario per il supporto muscolare, soprattutto quando lo sforzo fisico è elevato e si consumano grandi energie.



