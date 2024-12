Gli effetti benefici dell'esposizione al freddo

Da sempre consideriamo il freddo come un nemico per la salute e lo combattiamo in tanti modi. Nulla di più sbagliato. Uno studio condotto dai ricercatori del Brigham and Women's Hospital e pubblicato sulla rivista Cell Metabolism ha confermato che l'esposizione controllata alle basse temperature è in grado di attivare nel nostro organismo potenti meccanismi di difesa.

In particolare il freddo, secondo gli esperti, stimola l'attività della proteina SIRT6 che ha il compito di riparare i danni del DNA e di contrastare le mutazioni cellulari. Questo "guardiano molecolare" gioca un ruolo indispensabile nel mantenimento a lungo termine del benessere. Infatti SIRT6, rafforzando le difese immunitarie, previene il rischio di patologie cardiovascolari e infezioni di varia natura.

I benefici dell'esposizione al freddo

Il team multidisciplinare di GS Loft (centro italiano leader nella consulenza per il benessere psico-fisico e nel biohacking) composto da medici, nutrizionisti, chinesiologi e trainer non ha dubbi: l'esposizione controllata al freddo come pratica trasformativa per il corpo e per la mente non solo allevia gli stati flogistici e potenzia la lucidità mentale, ma è altresì un'alleata contro l'invecchiamento e un boost naturale per la resilienza allo stress.

Come ci si può esporre al freddo in maniera traquilla? Una pratica accessibile a tutti è quella delle docce a basse temperature. Quotidianamente è possibile iniziare con trenta secondi e aumentare gradualmente il tempo nelle settimane successive fino ad arrivare ad un minuto e mezzo.

Un avvicinamento graduale è rappresentato anche dalla crioterapia. L'uso del freddo tramite l'aria offre una stimolazione meno intensa, ma ha le stesse proprietà benefiche del contatto con l'acqua. Infine, una soluzione estrema, consiste nella pratica guidata di ice bath. Ci si immerge in acqua gelida (temperatura compresa tra dieci e tre gradi) per circa tre-cinque minuti.

Scopriamo ora insieme perché il freddo è un alleato del benessere.

1. Rinforza il sistema immunitario

Uno studio condotto dagli scienziati dell'Academic Medical Center di Amsterdam e pubblicato su Plos One ha indagato gli effetti delle docce fredde sulla salute e sulla produttività a lavoro. Gli studiosi sono giunti alla conclusione che i dipendenti che si sottopongono regolarmente a docce fredde si ammalano con minore frequenza.

Ciò perché le basse temperature stimolano la circolazione sanguigna grazie alla quale gli organi ricevono le sostanze nutritive. Inoltre il corpo produce gradualmente un maggior numero di globuli bianchi il cui compito, come ben si sa, è quello di difendere l'organismo dall'attacco di virus e batteri.

2. Allena la risposta allo stress

Quando il corpo entra in contatto con l'acqua fredda si ritrova in uno stato di allerta poiché si innescano determinati processi che provocano l'aumento della pressione e della frequenza cardiaca e respiratoria. Ecco, quindi, che l'esposizione autoindotta alle basse temperature consente al sistema nervoso di adattarsi e di controllare meglio lo stress quotidiano.

3. Migliora la qualità del sonno

Fare una doccia fredda venti minuti prima di mettersi a letto significa sfruttare i benefici della termoregolazione e, quindi, abbassare leggermente la temperatura corporea. Di conseguenza si riuscirà ad addormentarsi in breve tempo e il sonno sarà più profondo e ristoratore.

4. Ha un effetto antidepressivo

Il dottor Nikolai Shevchuk, con uno studio pubblicato su Medical Hypotheses, ha dimostrato che l'esposizione progressiva al freddo attiva il sistema nervoso simpatico e aumenta il livello di endorfine e di adrenalina, Inoltre, data l'alta densità di recettori sulla pelle, le docce a bassa temperatura permettono l'invio di una quantità ingente di impulsi elettrici dalle terminazioni nervose periferiche al cervello e ciò, a lungo andare, potrebbe tradursi in un effetto antidepressivo.

5. Favorisce la lucidità mentale

Trascorrere pochi secondi sotto il getto dell'acqua fredda, specialmente al mattino, richiede un certo sforzo. Eppure coloro che lo provano assicurano di sentirsi molto più svegli. Merito della respirazione profonda che si innesca al contatto con l'acqua e che aumenta il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno. Di conseguenza l'energia e la concentrazione aumentano.

6. Migliora la salute di pelle e capelli

A differenza della doccia calda, quella fredda chiude i pori e riduce temporaneamente l'ingresso dell'inquinamento. La pelle appare così più in salute. Lo stesso avviene con i capelli che, a contatto con le basse temperature, diventano più forti e lucenti per via del sangue che fluisce rapidamente ai follicoli e chiude le cuticole.

7. Previene l'invecchiamento

Lo sbalzo di temperatura, definito anche "choc da freddo", libera una

grande quantità di elettroni che, a loro volta, distruggono iresponsabili dell'invecchiamento. Per questo motivo le docce fredde sono incluse tra le pratiche che contribuiscono alla longevità.