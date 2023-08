Esercizi di Kegel, cosa sono e quali i benefici

Gli esercizi di Kegel mirano a mantenere in forma i muscoli del pavimento pelvico, ossia quelli situati tra l’addome e la zona pelvica.

Non è un tipo di ginnastica che serve solo per l’attività sessuale. È utile per prevenire problemi di salute ai genitali e alla vescica. La zona del pavimento pelvico viene spesso sottovalutata ma è molto importante e purtroppo tende ad indebolirsi soprattutto nelle donne a causa della gravidanza, la menopausa o l’obesità. Quando i muscoli di questa zona si indeboliscono si soffre spesso di incontinenza, prolasso uterino, disfunzione erettile per gli uomini e anorgasmia nelle donne.

Che cosa sono

Gli esercizi di Kegel sono chiamati così perché furono ideati dal ginecologo Arnold Kegel con l’obiettivo di mantenere allenati i muscoli e i legamenti del pavimento pelvico prevenendo il suo indebolimento. Elaborò così una serie di semplici esercizi in grado di stimolare delle contrazioni volontarie e naturali del muscolo pelvico. Questi esercizi sono molto facili da eseguire.

Ci si può dedicare ad essi in qualsiasi momento della giornata. Basta dedicare loro cinque minuti. Bisogna però farli con una certa costanza per ottenere dei risultati soddisfacenti e a lungo termine.

Come si eseguono gli esercizi di Kegel

Per eseguirli basta sdraiarsi e tirare in dentro i muscoli pelvici e trattenerli contando fino a tre per poi rilasciarli sempre contando fino a tre. Questo esercizio va eseguito per almeno dieci volte, al massimo quindici. All’inizio è bene farlo con una certa gradualità senza strafare.

Questa sessione di esercizi va ripetuta tre volte durante il giorno. Per ogni sessione si può cambiare posizione. Si possono eseguire infatti da sdraiati, in piedi o da seduti. Durante gli esercizi occorre non coinvolgere gli altri muscoli come quelli dello stomaco. Gli esercizi richiedono una certa costanza e una dose di pazienza perché i risultati spesso non sono immediati ma occorre aspettare qualche settimana per riuscire a recuperare il controllo della muscolatura.

Quali sono i benefici

Eseguire con una certa costanza gli esercizi di Kegel è utile sia per le donne che per gli uomini. Innanzitutto aiuta a ridurre i problemi di incontinenza, soprattutto nelle donne dopo il parto o in menopausa. Inoltre migliorano l’attività sessuale.

Nelle donne migliorano la lubrificazione vaginale e riducono la possibilità di provare dolore durante un rapporto sessuale perché stimolano un maggiore afflusso di sangue ai genitali. Grazie a questo tipo di esercizi si riesce a rilassare al meglio la muscolatura pelvica durante un rapporto sessuale. Negli uomini invece riduce i disturbi di eiaculazione precoce.