Come proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti del sole

L’esposizione ai raggi solari non è dannosa solo per la pelle ma lo è anche per gli occhi. Molti sono i pericoli e i rischi sottovalutati durante la stagione estiva.

Tra i comportamenti più a rischio e di cui la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche SISO ha lanciato l’allarme quest’anno è la selfiemania al sole. Di fatti guardare sotto il sole gli schermi dei dispositivi elettronici come smartphone e tablet può causare danni alla vista perché lo schermo di essi è riflettente come uno specchio. Il riflesso della luce solare colpisce la parte centrale della retina provocando a lungo andare delle lesioni degenerative. Questi sono gli effetti della maculopatia solare. Nei casi più gravi queste lesioni possono provocare la formazione di macchie nere al centro dell’occhio e ridurre gradualmente la vista.

L’eccessiva esposizione al sole al mare e in montagna è responsabile di varie tipologie di lesioni oculari. I sintomi più comuni sono prurito, secchezza oculare sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio, pesantezza delle palpebre, vista appannata, non nitida. Questi sintomi nel giro di tre giorni dovrebbero sparire. Nei casi più gravi si possono verificare episodi di congiuntivite o fotocheratite. Quest’ultima risulta dolorosa e non permette all’occhio di essere esposto alla luce.

La maggior parte di questi sintomi si curano con colliri antinfiammatori, antibiotici o rinfrescanti a base di acido ialuronico. Al fine della prevenzione gli esperti consigliano vivamente di esporsi al sole sempre muniti di occhiali da sole di qualità dotati di specifici filtri contro i raggi i raggi UVA e UVB. I più funzionali sono quelli con la montatura a maschera e avvolgenti con lenti polarizzate in grado di filtrare i raggi riflessi da altre superfici riducendo l'abbagliamento.

L’uso degli occhiali da sole deve cominciare già da bambini. Anche questi ultimi vanno protetti con occhiali da sole di qualità e cappellino a visiera. Quando stendiamo la crema solare protettiva sul corpo non dobbiamo mai dimenticarci di stenderla anche sulla pelle vicino all’occhio che è una zona molto sensibile.

Gli occhiali da sole vanno indossati anche quando c’è l’ombra in quanto i raggi del sole filtrano lo stesso in queste condizioni meteorologiche. In caso di fastidi come bruciore, arrossamento degli occhi, scottature sulla pelle limitrofa all’occhio bisogna consultare un oculista. In questi casi bisogna evitare i luoghi soleggiati o con troppa luce e se si indossano regolarmente le lenti a contatto è bene rimuoverle e usare gli occhiali da vista per evitare ulteriori infezioni.