A cosa serve l'acido ialuronico

L’acido ialuronico non è solamente il protagonista dei trattamenti di bellezza più in voga negli ultimi anni. Si tratta di un polisaccaride chiamato glicosaminoglicano, composto da due zuccheri semplici, ossia la glucosamina e l’acido glucuronico.

È stato scoperto negli anni 30 dal biochimico Karl Meyer e il suo assistente John W. Palmer, nei laboratori della Columbia University di New York, attraverso l’analisi dei bulbi oculari dei bovini. Solo negli anni 60 è stato scoperto che è prodotto naturalmente dal nostro organismo. Infatti, lo si rintraccia nel cordone ombelicale, nei tendini, nelle cartilagini e nel derma della pelle. Quando si invecchia, l’organismo ne produce sempre di meno.

Acido ialuronico, tutti gli effetti benefici

Oggi, grazie alle evoluzioni in ambito biotecnologico, l’acido ialuronico è riprodotto in laboratorio. Lo si trova in molte creme e gel destinati alla cura della pelle e in numerosi trattamenti estetici. Il suo utilizzo apporta innumerevoli benefici spesso ignorati. Ecco a cosa serve:

mantiene giovane la pelle : utile per combattere la secchezza della pelle grazie al suo effetto idratante. Viene utilizzato per riempire le rughe e mantenere la pelle più elastica;

: utile per combattere la secchezza della pelle grazie al suo effetto idratante. Viene utilizzato per riempire le rughe e mantenere la pelle più elastica; lenisce i dolori alle articolazioni : le infiltrazioni a base di acido ialuronico migliorano le funzioni articolari. In caso di artrosi, serve a incrementare la mobilità degli arti e a diminuire la percezione del dolore connesso alla malattia;

: le infiltrazioni a base di acido ialuronico migliorano le funzioni articolari. In caso di artrosi, serve a incrementare la mobilità degli arti e a diminuire la percezione del dolore connesso alla malattia; effetto cicatrizzante : grazie alla sua capacità di ricostruire efficacemente i tessuti, è utile nel trattamento delle ustioni di secondo e di terzo grado;

: grazie alla sua capacità di ricostruire efficacemente i tessuti, è utile nel trattamento delle ustioni di secondo e di terzo grado; schiarisce la voce : è utilizzato per idratare le corde vocali. In questo caso è diffuso sotto forma di spray o di aerosol;

: è utilizzato per idratare le corde vocali. In questo caso è diffuso sotto forma di spray o di aerosol; placa il bruciore della cistite : in caso di cistiti croniche o recidive serve per ridurre il bruciore e la fastidiosa sensazione di dover urinare di frequente;

: in caso di cistiti croniche o recidive serve per ridurre il bruciore e la fastidiosa sensazione di dover urinare di frequente; rimedio contro la secchezza vaginale : sotto forma di gel contrasta il prurito e il dolore nei rapporti sessuali, soprattutto durante la menopausa;

: sotto forma di gel contrasta il prurito e il dolore nei rapporti sessuali, soprattutto durante la menopausa; lubrifica l’occhio in caso di secchezza : utilizzato sotto forma di collirio consente di regolare la secrezione e la distribuzione del film lacrimale. Utile a chi indossa le lenti a contatto o chi trascorre molte ore della giornata davanti agli schermi del pc, tablet o smartphone;

: utilizzato sotto forma di collirio consente di regolare la secrezione e la distribuzione del film lacrimale. Utile a chi indossa le lenti a contatto o chi trascorre molte ore della giornata davanti agli schermi del pc, tablet o smartphone; riduce i problemi legati al reflusso gastroesofageo: a causa di questo disturbo, gli acidi prodotti dallo stomaco vengono rigurgitati nella gola, provocando dolore e danni al rivestimento dell’esofago. L’acido ialuronico serve per contrastare i danni all’esofago e sentire meno bruciore.

Effetti collaterali legati all'utilizzo dell'acido ialuronico

Generalmente, l’utilizzo dell’acido ialuronico per uso topico non produce reazioni allergiche o effetti collaterali noti. Invece, sono le iniezioni che potrebbero scatenare delle reazioni allergiche. Diffusi, in questo caso, sono gli arrossamenti della pelle e i gonfiori localizzati, i quali compaiono subito dopo il trattamento. Studi scientifici dimostrano che sono rare le infezioni o particolari reazioni allergiche gravi, come la comparsa di cisti, granulomi, herpes.