Farmaci e ondate di calore: quali precauzioni adottare?

Un'ondata di calore comporta un brusco aumento delle temperature, sia di giorno che di notte, per un periodo prolungato (almeno 3 giorni e 3 notti). Questo fenomeno è difficile da caratterizzare, poiché le soglie per temperature anormalmente elevate variano a seconda della regione del mondo. Si parla di ondata di calore quando la temperatura supera i 30-36 °C di giorno e i 21 °C di notte . Il calore estremo può alterare l'efficacia di alcuni farmaci o aumentarne gli effetti collaterali.

Quali sono gli effetti collaterali del calore sui farmaci?

Alcuni farmaci, interagendo con i meccanismi adattativi dell'organismo in caso di caldo intenso, possono aggravare gli effetti del caldo, della disidratazione e del colpo di calore, o addirittura causare un aumento della temperatura corporea.

I farmaci a rischio includono:

Diuretici : prescritti a chi soffre di problemi cardiaci e ipertensione possono aumentare la disidratazione. Si consiglia quindi di bere un bicchiere d'acqua più volte all'ora se il paziente non deve seguire una restrizioen idrica terapeutica.

Neurolettici : somministrati per trattare disturbi mentali, tendono a perturbare il termostato centrale del corpo e possono causare un aumento della temperatura (ipertermia) e anche in questo caso, è necessario prestare attenzione a idratarsi adeguatamente, a non esporsi al calore e a vaporizzare regolarmente il corpo se necessario.

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono peggiorare la sindrome da disidratazione-esaurimento. Alcuni, come l'aspirina C, sono disponibili senza prescrizione medica e si sconsiglia di assumerli senza consiglio medico.

Gli antibiotici sulfonamidici possono avere effetti negativi sulla funzionalità renale.

Gli antivirali , tra cui indinavir, tenofovir, atazanavir, possono compromettere la funzionalità renale.

I farmaci antipertensivi aggravano indirettamente gli effetti del calore.

Gli antiepilettici diventano tossici in caso di disidratazione, da qui l'importanza di idratarsi regolarmente e di bere almeno 2 litri di acqua al giorno in caso di caldo estremo;

I farmaci antiemicranici tendono a ridurre la capacità del corpo di sudare.

Farmaci e caldo: quali precauzioni?

Se stai assumendo un nuovo farmaco o sei in cura a lungo termine, chiedi consiglio al tuo medico, al farmacista, che potranno consigliarti se sia necessario adottare precauzioni speciali con i tuoi farmaci.

Non interrompere mai un trattamento senza prima aver consultato il medico o il farmacista.

Non automedicarti : evita di assumere farmaci per disturbi minori, ma non gravi (raffreddore, tosse, allergie, dolore, ecc.).

Se soffri di mal di testa dopo essere stato esposto a calore estremo, non assumere farmaci di tua iniziativa, perchè anche farmaci comuni come il paracetamolo e i FANS possono peggiorare i sintomi del colpo di calore.

In generale, i pazienti dovrebbero consultare un medico per i farmaci da banco . Oltre all'aspirina C, si sconsiglia l'assunzione di paracetamolo o FANS, inefficaci nel trattamento del colpo di calore.

Farmaci ed esposizione al sole: quali precauzioni?

Ricordiamo inoltre che è fortemente sconsigliato esporsi al sole quando si assumono alcuni farmaci (alcuni antibiotici, diuretici, ecc.) detti fotosensibilizzanti.

Leggere il foglietto illustrativo per scoprire se il farmaco interagisca con il sole e chiedere consiglio al medico o al farmacista. In caso affermativo:

Evitare l'esposizione al sole , anche in condizioni nuvolose, o ai raggi UVA in un solarium per tutta la durata del trattamento e per diversi giorni dopo la sua interruzione, o anche più a lungo, fino alla completa eliminazione del farmaco dall'organismo.

Proteggere le zone trattate dal sole indossando abiti coprenti, un cappello, ecc. Applicare una crema solare ad alta protezione (SPF 50).

In caso di reazione cutanea (arrossamento, prurito, ecc.) , interrompere immediatamente il trattamento e consultare un medico.

Il farmaco da solo non rappresenta un rischio

Altri fattori che notoriamente limitano la capacità del corpo di regolare la propria temperatura sono l'età giovane o avanzata, il sovrappeso o condizioni mediche quali malattie cardiache, renali, respiratorie, diabete, neurologiche o psichiatriche.

Come conservare i farmaci in caso di caldo estremo od ondata di calore?

Conservare correttamente un farmaco è una delle prime cose da fare dopo l'acquisto, e questo consiglio è ancora più importante durante un'ondata di calore. Sebbene non siano generalmente indicate condizioni di conservazione, l'esposizione prolungata a temperature elevate può degradare alcuni farmaci. È quindi essenziale controllare la confezione per verificare se il trattamento richiede particolari attenzioni in questo ambito.

Quale temperatura di conservazione?

Per i medicinali la cui conservazione è raccomandata a temperature inferiori a 25°C o 30°C ,non ci sono rischi particolari. È possibile conservarli nelle normali condizioni di conservazione perché studi hanno dimostrato che una temperatura elevata per alcuni giorni non degrada questi medicinali.

I trattamenti raccomandati per la conservazione tra +2 e +8 °C (in particolare vaccini e antiveleni) non saranno influenzati dal calore se correttamente conservati in frigorifero. Una volta conservati all'esterno, è consigliabile utilizzarli rapidamente. Bisognerebbe anche evitare di estrarli e poi rimetterli in frigorifero se non sono stati utilizzati: il ciclo 'freddo-caldo' è sconsigliato.

I medicinali , senza specifiche istruzioni di conservazione , possono continuare a essere conservati a temperatura ambiente : durante i periodi di ondata di calore, i test di stabilità non hanno mostrato alcuna degradazione dopo l'esposizione per sei mesi a una temperatura di 40°C.

I medicinali sotto forma di supposte , creme e ovuli sono sensibili al calore . Prestare attenzione all'aspetto del prodotto all'apertura: questo è un buon indicatore per stabilire se la sua qualità si è mantenuta o meno dopo l'esposizione ad alte temperature. Non utilizzare un medicinale il cui aspetto esteriore sia visibilmente alterato.

Quali precauzioni si devono adottare per la conservazione di un misuratore di glicemia?

I diabetici devono prestare particolare attenzione alla conservazione del loro glucometro. Non esporlo alla luce solare diretta e rispettare scrupolosamente l' intervallo di temperatura di conservazione indicato nelle istruzioni.

Non conservare le strisce (o gli elettrodi) in frigorifero: durante l'uso, il brusco sbalzo di temperatura causerà la formazione di condensa, incompatibile con un corretto utilizzo. Se il dispositivo (misuratore, strisce e soluzioni di controllo) subisce un brusco sbalzo di temperatura, riportarlo a temperatura ambiente prima di effettuare qualsiasi misurazione della glicemia.

Bisogna prestare particolare attenzione ai risultati ottenuti durante un'ondata di calore. Qualsiasi risultato che possa portare a un cambiamento terapeutico insolito deve essere segnalato a un professionista sanitario (studio medico, farmacia, laboratorio di biologia medica).

Dovresti trasportare i tuoi farmaci in un imballaggio isolante?

Quando si va in vacanza, il trasporto dei farmaci durante un'ondata di calore deve essere effettuato con cautela.

I farmaci convenzionali devono essere conservati in confezioni termiche non refrigerate, mentre quelli conservati in frigorifero devono essere conservati in confezioni termiche refrigerate assicurandosi che non siano congelati, anche in queste confezioni, è importante fare attenzione a non esporli a temperature elevate per troppo tempo, in particolare nei bagagliai o negli interni delle auto esposti alla luce solare diretta.