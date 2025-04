Fibromi penduli: cosa sono queste escrescenze della pelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Queste escrescenze cutanee sono formazioni benigne ma a volte fastidiose. Ci sono soluzioni sicure e azioni da evitare per rimuovere queste piccole escrescenze.

Che cosa è un'escrescenza cutanea? A cosa sono dovute?

Alcuni individui presentano generalmente più escrescenze cutanee rispetto ad altre:

persone sovrappeso ;

persone che soffrono di diabete di tipo 2 ;

persone con livelli elevati di colesterolo o trigliceridi .

Potrebbe quindi esserci un collegamento con la sindrome metabolica, inoltre sono più frequenti con l'età, senza sapere esattamente il motivo della loro comparsa con il progredire degli anni. Poiché si manifestano più spesso sul collo, sulle ascelle o sull'inguine, non è escluso che lo sfregamento (sciarpa o fazzoletto da collo, colletto della camicia, ecc.) possa giocare un ruolo.

Fibromi penduli o condilomi: come distinguerli?

Ecco alcuni indizi per distinguere queste due escrescenze che, all'inguine, possono apparire simili.

Il fibroma pendulo: consistenza morbida, superficie liscia, senza rugosità, rilievo significativo, colore vicino a quello della pelle o più scuro, base di attacco ("peduncolo") molto sottile la maggior parte delle volte;

Condilomi: carnosi e sodi al tatto, superficie granulosa, più o meno spessa, colore rosato o marrone, leggermente diverso da quello della pelle.

È grave non rimuovere un'escrescenza cutanea?

No, perché è sempre benigna e non c'è rischio di complicazioni, anche se a volte il fibroma può attorcigliarsi intorno a catenine e diventare nero (necrotico), ma questo non è segno di gravità e solitamente solito finisce per cadere da solo.

In caso di dubbi, potrebbe essere opportuno verificare con il medico che si tratti effettivamente di un fibroma pendulo e non di un condiloma (verruca genitale causata dal papillomavirus ) o di un neo in rilievo. Nel caso ne compaiano molti, è consigliato fare un esame del sangue che comprenda i valori della glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Idratarsi abbondantemente può aiutare?

No, nessuna crema o trattamento locale può farli scomparire ed è meglio evitare di usare l'azoto liquido venduto in farmacia per curare le verruche. Esiste il rischio di ustioni, poiché la pelle in queste zone è molto più sottile rispetto a quella delle mani o dei piedi. Lo stesso vale per le soluzioni naturali come aceto, succo di limone, bicarbonato, ecc., che possono irritare la pelle.

Escrescenza cutanea: se sanguina, cosa fare?

Quando si rimuove un fibroma, può verificarsi un forte sanguinamento, ma non è grave. Disinfettare la pelle con uno spray antisettico (o almeno con acqua e sapone) e se non è completamente rimosso,applicare una piccola benda: finirà sicuramente per necrotizzare e cadere.

È possibile rimuovere un'escrescenza cutanea?

Sì, è possibile, quando è fastidioso per motivi estetici (ad esempio se è molto ingombrante) o se si trova in zone di sfregamento (sulla cintura, a livello della spallina del reggiseno, di una collana, di un colletto, ecc.) e provoca irritazione.

Quali tecniche utilizza il medico?

Il medico può utilizzare delle forbici sterili per tagliarlo oppure un bisturi elettrico che colpisce con precisione la base del pendolo e il più delle volte non lascia cicatrici visibili. Questa è la tecnica più adatta se si hanno più pazienti, ma poiché può risultare leggermente dolorosa, è meglio applicare prima una pomata anestetica. Il medico può anche suggerire l'uso di azoto liquido molto freddo: privato del flusso sanguigno, il pendolo finisce per cadere nei giorni successivi. E' sconsigliato l'uso dell'azoto liquido sulla pelle scura, nera o olivastra , perchè vi è un rischio maggiore di lasciare una macchia chiara o scura.

Se è difficile ottenere un appuntamento con un dermatologo, è possibile farlo rimuovere anche dal proprio medico di base che può utilizzare l'azoto liquido. A differenza della rimozione con forbici o bisturi, il trattamento di crioterapia non è coperto dal SSN (sia che venga eseguito da un dermatologo o da un medico di base), perché è considerato un intervento estetico (come nel caso delle cheratosi).

Posso rimuovere da solo un'escrescenza cutanea?

Se si è sicuro che si tratti di un fibroma pendulo, c'è un metodo casalingo che si può provare: avvolgere la base con un filo da cucito o anche con un capello, formando un nodo stretto , ad esempio la sera prima di andare a letto e lascialo lì tutta la notte oppure anche tutto il giorno.

Questo metodo funziona in molti pazienti perché blocca la vascolarizzazione del pendolo, che diventa necrotico e alla fine si stacca. Evitare di tagliarlo con le forbici a casa perchè c'è il rischio di infezioni e può sanguinare molto.