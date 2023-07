Giornata mondiale del cioccolato: 5 benefici per la salute

John G. Tullius, fumettista e illustratore americano sostiene che “9 persone su 10 amano il cioccolato e la decima dice una bugia". Tutti amano il cioccolato.

Le virtù del cioccolato sono riconosciute fin dalla notte dei tempi, il cacao faceva infatti parte della farmacopea degli Aztechi e dei Maya e grazie a lui, hanno curato molti malattie e disturbi, compresi i morsi di serpente.

Il cioccolato oggi è considerato soprattutto un alimento energetico. Gli esseri umani hanno bisogno di circa 2.400 chilocalorie al giorno. 100 grammi di cioccolato fondente forniscono 560 kcal mentre 100 g di pane equivalgono a 250 kcal. Il cioccolato è quindi una buona fonte di energia, ideale per le diete sportive.

Deve essere ragionevolmente consumato, da due a tre quadretti al giorno per il cioccolato fondente con non più del 70% di cacao, evitando di mangiarne una stecca intera soprattutto se si conduce una vita troppo sedentaria. È tutta una questione di quantità da non superare, l'eccesso è dannoso e bisogna assaggiare il cioccolato, come fosse quasi un rito, comodamente seduti, masticando lentamente.

Il cioccolato è ottenuto da fave di cacao tostate, frantumate e macinate fino ad ottenere una pasta (la famosa pasta di cacao). A questa vengono poi aggiunti due ingredienti: il burro di cacao e lo zucchero, in proporzioni variabili a seconda del tipo di cioccolato desiderato (fondente, al latte, bianco, ecc.) e secondo le ricette del produttore. Si può opzionalmente aggiungere del latte (per il cioccolato al latte, ad esempio) o altri ingredienti (mandorle, noci, uvetta, ecc.) per creare gusti diversi.

Per beneficiare della denominazione di “cioccolato fondente”, deve contenere un contenuto di cacao compreso tra il 35 e il 99%. Maggiore è il contenuto di cacao, meno sarà il contenuto zuccherino e quindi il suo gusto risulterà intenso. Il vantaggio del cioccolato fondente è il suo basso contenuto di zuccheri. Scopriamo insieme i 5 principali benefici che apporta sulla salute.

Un'utile fonte di oligoelementi

Il cioccolato fondente, con il suo alto contenuto di cacao, ha notevoli benefici per la salute, compresa la ricchezza di sostanze nutritive. Contiene minerali come magnesio, ferro e zinco. Aiuta a combattere la stanchezza, lo stress e l'ansia. Contiene anche triptofani (aminoacidi) che trasformano e trasmettono la serotonina all'organismo. La serotonina è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo essenziale nell'umore poiché può portare una sensazione di calma e benessere, che spesso spinge a pensare che il cioccolato sia un antidepressivo. Il semplice fatto di assaggiare il cioccolato porta conforto e soddisfazione, poiché favorirebbe anche la secrezione di endorfine, l'ormone della felicità.

Benefico per la perdita di peso

È abbastanza sorprendente, ma il cioccolato fondente contiene, tra le altre cose, la catechina. Questa molecola agisce sulla distribuzione del grasso nel corpo e partecipa alla riduzione del peso e del grasso addominale e affina anche i muscoli. Attenzione a consumarlo con moderazione, tra i 30 e i 50 grammi di cioccolato fondente (60/70%) al giorno. Agisce anche come soppressore dell'appetito in modo abbastanza efficace, in quanto soddisfa e riduce le voglie di cibo senza alcuna frustrazione.

Può ridurre il rischio di malattie cardiache

Gli studi suggeriscono che le diete ricche di flavanoidi considerati protettivi possono migliorare la salute vascolare aiutando i vasi sanguigni a funzionare meglio, abbassando la pressione sanguigna e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Poiché il cioccolato fondente è una delle fonti più preziose di flavonoidi, potrebbe benissimo far parte di una dieta varia ed equilibrata per la salute del cuore. Tuttavia, la British Heart Foundation consiglia cautela nell'interpretazione di alcuni di questi risultati, poiché è necessario tenere conto di molti fattori aggiuntivi, come i fattori di rischio di una persona per le malattie cardiache e la dieta nel suo complesso.

Aiuta a migliorare la funzione cerebrale

Per i suoi effetti benefici sul sistema vascolare, il consumo regolare di quantità moderate di cioccolato fondente ad alto contenuto di cacao può migliorare la circolazione sanguigna, compresa quella cerebrale. Gli studi dimostrano anche che i flavanoidi forniscono alcuni benefici neuroprotettivi, suggerendo che possono essere utili per aiutare a mantenere la funzione cognitiva negli anziani. Grazie alla teanina (aminoacido) e ai flavonoidi (antiossidanti), può aumentare la concentrazione, la prontezza e la memoria. Il flusso sanguigno è accentuato nell'ippocampo, che è la parte del cervello associata alle capacità di memoria. Può diventare la pausa quotidiana ideale, al lavoro o prima di un esame.

Può modulare il microbiota intestinale

Il consumo di cioccolato ad alto contenuto di cacao e ricco di polifenoli sembra modulare la comunità di microbi che vivono nel nostro intestino, noto anche come microbiota intestinale. Una tale dieta favorisce la crescita di batteri benefici, che attivano percorsi antinfiammatori e, come tali, possono ridurre le conseguenze di condizioni infiammatorie come le malattie cardiache e il diabete. Il cacao contiene un gran numero di fibre, che aiutano a stimolare il transito intestinale e limitare i casi di stitichezza. Quindi, più cacao contiene il cioccolato, più è ricco di fibre. Anche i polifenoli, che migliorano la qualità della mucosa intestinale sono considerati anche anticancerogeni e antinfiammatori.