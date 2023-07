Over e stitichezza, cosa mangiare

Over e stitichezza, una condizione abbastanza ricorrente per la silver generation e che spesso richiede il supporto di un buon percorso alimentare. Ma anche di strategie mirate per stimolare l'attività della flora intestinale e il suo buon funzionamento. La costipazione infatti è una condizione molto ricorrente, che può colpire tutti ma che mostra un'incidenza maggiore nella categoria over e con cause sempre differenti.

Le abitudini in merito possono cambiare da persona a persona, con tempistiche che possono variare dall'appuntamento giornaliero a quello plurisettimanale con il bagno. La condizione può diventare problematica quando la regolarità intestinale viene a mancare e lo stimolo si palesa poco meno di due volte a settimana, accompagnato da fatica, fastidio e dolore nell'evacuazione. Cosa causa questa situazione e come migliorarla? Scopriamolo insieme.

Over e stitichezza, tutte le cause

Con il passare degli anni anche la regolarità intestinale tende a rallentare, complici una serie di abitudini del tutto errate come ad esempio uno stile di vita particolarmente sedentario, oppure l'impiego di medicinali o l'utilizzo eccessivo di lassativi, o l'alimentazione povera di fibre e di liquidi. L'assenza di questi ultimi due fattori rallentano considerevolmente il transito intestinale e il rilascio delle feci. Possono esserci anche altri fattori psichici ed emotivi come ad esempio depressione, ansia ma anche deterioramento delle capacità mnemoniche.

La stitichezza, se non trattata correttamente, può trasformarsi in una seria condizione di disagio. Ma la risoluzione è a portata di mano: basta inserire corrette abitudini personali e un'alimentazione equilibrata. Quest'ultima, in particolare, può trasformarsi in un elemento di grande supporto per il benessere dell'organismo, migliorando le funzioni intestinali ma anche il benessere generale. Alla routine quotidiana è utile aggiungere dell'attività fisica, ad esempio 20 minuti di passeggiata da effettuare giornalmente.

Come combattere la stitichezza con l'alimentazione

L'alimentazione può rivelarsi di grande aiuto per risolvere le problematiche legate alla stipsi, come le difficoltà di rilascio delle feci, la forte sensazione di gonfiore, i dolori intestinali e il meteorismo. Un corretto transito intestinale consente di eliminare velocemente scorie e feci, così da preservarne a lungo la salute. Per questo è indispensabile assumere alcuni cibi e prodotti alimentari, vediamoli insieme.

Verdura : sia cotta che cruda per una migliore assimilazione e per sfruttare le vitamine e i sali minerali presenti in questi alimenti. Tra i più gettonati spiccando spinaci, zucchine, fagiolini, melanzane, carciofi, carote, asparagi, broccoli e cavolfiori , questi ultimi da assumere con moderazione per limitare il fastidio dato dal meteorismo.

: sia cotta che cruda per una migliore assimilazione e per sfruttare le vitamine e i sali minerali presenti in questi alimenti. Tra i più gettonati spiccando , questi ultimi da assumere con moderazione per limitare il fastidio dato dal meteorismo. Frutta : anche in questo caso alcuni prodotti si possono consumare cotti come ad esempio mela e pera. Tra i frutti da consumare due o tre volte al giorno non possono mancare i kiwi , da assumere a digiuno al mattino, seguiti da albicocche, fichi, prugne, frutti di bosco, mirtilli .

: anche in questo caso alcuni prodotti si possono consumare cotti come ad esempio mela e pera. Tra i frutti da consumare due o tre volte al giorno non possono mancare i , da assumere a digiuno al mattino, seguiti da . Fibre : in particolare quelle solubili non solo frutta e verdura ma anche cereali integrali e anche legumi, da cuocere accuratamente per una migliore digestione.

: in particolare quelle solubili non solo frutta e verdura ma anche e anche legumi, da cuocere accuratamente per una migliore digestione. Probiotici : in supporto della flora intestinale è bene introdurre nella dieta una serie di prodotti mirati come lo yogurt bianco , kefir ma anche tofu , oltre a miso e crauti che ne sono ricchi.

: in supporto della flora intestinale è bene introdurre nella dieta una serie di prodotti mirati come lo , ma anche , oltre a e che ne sono ricchi. Idratazione: l'acqua è l'amica numero uno dell'intestino per questo è fondamentale bere almeno 1,5 litri al giorno spingendo l'assunzione fino ai due litri. Ottimi anche i prodotti ricchi di acqua ma anche di brodo e le spremute fresche.

Al contempo vanno limitati tutti quei prodotti che possono rallentare il transito intestinale come ad esempio i cibi particolarmente elaborati, oppure preparati con le farine raffinate, gli amidi, i fritti, i formaggi e gli alimenti molto grassi, gli alcolici, la carne rossa e le proteine animali se assunte senza una corretta moderazione.