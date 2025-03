I chewing-gum sono pericolosi? Cosa contengono

Ascolta ora 00:00 00:00

Colorati, dai vari aromi e profumi, i chewing gum sono un prodotto dolciario molto apprezzato, soprattutto dai bambini. Purtroppo, però, possono nascondere delle insidie, e non soltanto per la salute dei nostri denti. Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'università della California ha infatti dimostrato che in alcune gomme da masticare possono trovarsi fino a 3mila particelle di microplastiche. Sostante che finiscono nel nostro corpo.

Non si tratta di tutti i tipi di chewing gum, dato che ne sono stati esaminati solo alcuni, ma è bene comunque riflettere sull'argomento. Gli studiosi hanno effettuato dei controlli su dieci gomme da masticare disponibili nei punti vendita - cinque sintetiche e cinque naturali. Le gomme sono state masticate per 4 minuti, e ogni 30 secondi sono stati prelevati dei campioni di saliva. Un altro campione è stato poi prelevato 20 minuti dopo la masticazione. In questo modo è stato ottenuto un risultato abbastanza significativo: in un grammo di chewing gum sono state rinvenute in media 100 microplastiche (anche se in alcuni casi si è raggiunto anche il valore di 600). Se aggiungiamo il fatto che comunemente una gomma da masticare pesa sui 2/6 grammi, otteniamo che una singola gomma contiene potenzialmente 3mila microplastiche.

Gli ingredienti che compongono questi prodotti, del resto, sono vari e non sempre ottimi. Si parla dello stirene-butadiene, che si trova anche negli pneumatici, oppure di polietilene. Purtroppo non sempre gli ingredienti vengono indicati nella confezione.

Al momento non sappiamo se e quanto le microplastiche siano dannose per il corpo umano, dato che mancano le sperimentazioni a riguardo. Per questa ragione i ricercatori non intendono usare toni allarmistici. Però è un dato di fatto che le gomme da masticare contengano queste sostanze e le rilascino durante la masticazione. Se ancora non si hanno dati certi sull'uomo, lo stesso non si può dire dell'ambiente, che invece risente molto dell'inquinamento causato da queste sostanze. Ecco perché è importante fare attenzione quando gettiamo la gomma. I chewing-gum devono pertanto essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti.

Per quanto riguarda la salute umana, come abbiamo detto, mancano le evidenze scientifiche, ed

è probabile che saranno avviate delle ricerche in proposito nel prossimo futuro. L'Oms, per il momento, si limita a dichiarare che mancano prove sufficienti per dimostrare che le microplastiche danneggiano il corpo umano.