I primi 10 minuti dopo il risveglio sono ciò che condiziona la giornata: cosa sapere

L'andamento della giornata - produttiva o meno - dipende molto da come trascorriamo i primi dieci minuti che seguono il nostro risveglio. A dirlo è una recente ricerca effettuata da Talker Research e pubblicata dal Daily mail. L'indagini si è basata su un campione di 2mila persone.

Secondo gli esperti, le azioni che compiamo subito dopo il nostro risveglio saranno quelle che orienteranno la percezione della nostra giornata, ecco perché sarebbe importante cercare di mantenere sempre la routine adottata, se positiva.

Le abitudini delle persone sono molteplici e dalle nostre primissime azioni dipenderà l'andamento della giornata. Non seguire una routine, ad esempio, gioca a nostro sfavore, almeno in un caso su tre. Stando alla ricerca a campione, le prime operazioni che si svolgono una volta svegli sono lavarsi i denti (indicata dal 65% delle persone intervistate), bere acqua (60%), preparare caffè o tè (51%), lavare il viso, controllare il telefono (40%) e fare stretching (38%). Sembra che mancare anche solo una di queste operazioni sia sufficiente a mandare in tilt la nostra giornata. In molti hanno spiegato di aver trascorso una giornata terribile dopo aver dimenticato di preparare il caffè. Stesso discorso per chi ha scordato di lavarsi i denti, o di bere acqua. Sembrano sciocchezze, ma non è così. Le piccole routine hanno una loro importanza.

A fare la differenza è anche l'età. Pare infatti che i nati fra il 1946 e il 1964 abbiano meno problemi a risvegliarsi, e siano anche i più rapidi nel prepararsi (circa 19 minuti). Chi è nato fra il 1981 e il 1996, i cosiddetti millennials, impiegani ben 10 minuti in più. C'è poi la generazione Z, con i nati fra gli anni '90 e il primi anni del 2010. Questi ultimi sono coloro che, più di tutti, si aspettano qualcosa di negativo, o positivo, a seconda di come vanno i primi minuti dopo il risveglio.

Cosa fare per stare meglio? Una delle regole fondamentali è quella di cercare di dormire in modo consono. Dormire le ore di sonno adeguate è davvero importante. Eppure ben l'87% degli intervistati ha dichiarato di non riuscire a riposare bene. Ciò porta dolori (prevalentemente a schiena e collo) e irritabilità.

Fra i consigli pratici per cercare di migliorare la giornata troviamo fare colazione presto, respirare aria fresca, bere molta acqua oltre a caffè e tè, fare stretching e poi una doccia, fare esercizio fisico e trascorrere un po' tempo al telefono. Questi sarebbero i passaggi per passare una piacevole giornata.