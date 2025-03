Irritazioni e disturbi dopo la doccia? Tutti gli errori da evitare

Ascolta ora 00:00 00:00

Talvolta può capitare di avvertire dei fastidi di vario genere una volta fatta la doccia. Si tratta di piccoli problemi che non devono destare preoccupazione, e che possono essere facilmente evitati seguendo alcuni semplici accorgimenti. A volte basta l'uso eccessivo di un bagnoschiuma per creare delle irritazioni, questo perché è stata alterata la normale flora batterica cutanea. Ecco dunque alcuni consigli utili per una corretta igiene personale che non vada a indebolire pelle e capelli.

Partiamo dall'uso dei prodotti. Uno dei maggiori problemi cutanei post-doccia trova la sua causa nell'eccessivo utilizzo di bagnoschiuma. Gli agenti chimici che si trovano nei composti possono danneggiare la flora cutanea, indebolendo le sue difese e rendendo la pelle più sensibile a irritazioni e arrossamenti. Quindi, occhio a non abbondare col prodotto. E, laddove possibile, sempre meglio scegliere detergenti naturali, con pochi agenti chimici e senza profumo.

Da limitare gli esfolianti e gli scrub. Utili da usare una tantum, a lungo andare possono danneggiare la pelle, provocando prurito e bruciore.

Anche l'acqua ha la sua importanza. La temperatura non deve essere eccessiva, perché non devono essere completamente rimossi gli oli prodotti naturalmente dalla nostra pelle. Meglio optare per una temperatura caldo-tiepida, specie in caso di pelle secca. La doccia, inoltre, non dovrebbe durare più di 10 minuti. Superato questo tempo, la cute rischia di disidratarsi.

Gli esperti, inoltre, sconsigliano di usare spugne e/o guanti esfolianti per periodi troppo lunghi. Questi accessori, infatti, si riempiono presto di muffe o batteri, e andrebbero rapidamente cambiati, oppure lavati regolarmente e con grande attenzione. Stesso discorso per le spazzole per capelli. Occhio anche al rasoio utilizzato durante la doccia. Il dispositivo non deve essere laciato nella doccia, e le lame vanno cambiate regolarmente, perché possono ospitare germi e muffe.

Per quanto riguarda i capelli, non bisognerebbe mai lavarli tutti giorni, sabbene alcuni ne abbiano la tentazione o la necessità. Se i capelli sono sottili e sfibrati, lavaggi frequenti possono contribuire a danneggiarli.

Gli esperti, dunque, consigliano uno o due lavaggi a settimana, meglio con prodotti naturali, senza siliconi, parabeni e sostanze chimiche.

A doccia conclusa, infine, viene consigliato di applicare la crema idratante dopo aver ben tamponato e rimosso l'acqua.