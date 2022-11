L'attività fisica in gravidanza e i suoi benefici

La scoperta della gravidanza è sempre un momento unico nella vita di ogni donna. Molte volte si tratta di una notizia inaspettata, altre invece c’è già una piccola certezza, ancora prima di averne la conferma definitiva. In ogni caso è sempre qualcosa di emozionante e di unico, è un momento da vivere intensamente.

Con la gravidanza andiamo incontro a tanti cambiamenti, ma al contrario di quello che si pensava qualche tempo fa, il movimento e l’attività fisica sono essenziali per arrivare preparate al parto, prevenire complicazioni durante la gravidanza, controllare il peso e favorire il recupero post parto.

Attività fisica, quale scegliere

È vero, si può e si deve fare attività fisica. Ma quale? L’ attività fisica in gravidanza deve essere adattata ai cambiamenti ormonali e strutturali che avvengono in questo periodo. Ecco alcune regole per eseguire in maniera sicura l’allenamento in gravidanza.

Come prima indicazione, sarà il ginecologo a dirvi se potete iniziare o proseguire un attività sportiva.

a dirvi se potete iniziare o proseguire un attività sportiva. Considerati i cambiamenti strutturali ed il fatto che non siamo più sole, dobbiamo evitare tutti gli sport ad alto impatto e quelli con rischio di caduta.

ed il fatto che non siamo più sole, dobbiamo evitare tutti gli sport ad alto impatto e quelli con rischio di caduta. Il pavimento pelvico verrà sollecitato in maniera superiore con l’aumento del peso del feto, per cui sono sconsigliati tutti gli sport che includono balzi come per esempio la corsa o tutte quelle attività che provocano un aumento eccessivo della pressione intraddominale come il sollevamento di pesi.

verrà sollecitato in maniera superiore con l’aumento del peso del feto, per cui sono sconsigliati tutti gli sport che includono balzi come per esempio la corsa o tutte quelle attività che provocano un aumento eccessivo della pressione intraddominale come il sollevamento di pesi. Tra gli sport più indicati ci sono il pilates adattato alla gravidanza, lo yoga, anche questo adattato alla gravidanza, la barre (dalla danza) con gli adattamenti opportuni, e tutte quelle discipline a basso impatto che possiamo considerare adattabili durante i nove mesi.

L' esercizio fisico è necessario durante la gravidanza perché migliora i livelli energetici, preparandoci in maniera consapevole a controllare il nostro corpo e la nostra respirazione durante il parto. Favorisce il controllo posturale, migliorando la nostra muscolatura e prevenendo il mal di schiena ed altri problemi tipici della gravidanza come la pubalgia, l’infiammazione del nervo sciatico, ecc.

Attraverso esercizi specifici si può contenere la diastasi fisiologica, prevenendo complicazioni post parto, ed allenare il controllo e l’elasticità del pavimento pelvico. I benefici a livello circolatorio, digestivo e di gestione del gonfiore sono notevoli. Inoltre praticare attività fisica in gravidanza svolge un ruolo importante nella prevenzione del diabete gestazionale, dell’ipertensione arteriosa, e della preeclampsia. L'attività fisica insieme ad una corretta alimentazione rappresentano il pilastro fondamentale per il controllo del peso, favorendo un recupero veloce nel post parto.

Vivere una gravidanza consapevole aiuta a concentrarsi su tutti gli aspetti positivi sviluppando ottimismo e rafforzando i nostri punti di forza. Da non sottovalutare il miglioramento della qualità del sonno, riduzione dello stress e della tendenza a sviluppare depressione post parto. Tutti questi benefici non solo contribuiscono a mantenere buoni livelli di salute per la madre ma aiutano il bambino a svilupparsi e a crescere in un ambiente sano.