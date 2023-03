L'importanza dell'inositolo per le donne

Ci sono nove isomeri di inositolo, il più comune dei quali è il mio-inositolo, che entra nella struttura delle membrane cellulari e aiuta a ottimizzare le funzioni vitali del corpo. L'inositolo nel corpo umano è stato identificato più di 150 anni fa e il mio-inositolo è stato isolato nel 1850, poi purificato nel 1887. Fu negli anni '40 che il ricercatore Posternak determinò i 9 isomeri dell'inositolo.

Sebbene sia spesso associato alle vitamine del gruppo B, l'inositolo può essere sintetizzato dall'organismo a partire dal glucosio, il che lo differenzia dalle vitamine che non possono, per definizione, essere sintetizzate dall'organismo in quantità sufficiente per la sua sopravvivenza.

Molti studi recenti hanno evidenziato l'interesse nell'integrazione di inositolo nel trattamento di diverse patologie soprattutto femminili.

Dove si trova

L'inositolo si trova naturalmente in alcuni alimenti. Le migliori fonti di inositolo sono fegato e cuore di manzo, ma è presente anche nel maiale.

Per quanto riguarda le piante, si tratta di semi oleosi (noci fresche, nocciole), legumi (lenticchie, fagioli), cereali integrali (avena, frumento, germe di grano, grano saraceno, orzo) e alcuni frutti (arance, pompelmi, fragole) e ortaggi (cavolfiore, piselli), che sono le fonti più ricche di inositolo.

Benefici e virtù

Questa molecola, che fa parte della composizione delle membrane cellulari, sembrerebbe essere molto efficace nella cura di molti disturbi o patologie femminili.

Fertilità

Chiamata la molecola della fertilità, l'inositolo è stato recentemente oggetto di numerosi studi volti ad evidenziare la sua modalità di azione per migliorare la qualità degli ovociti nelle donne.

Proprio durante il World Pediatric and Adolescent Gynecology Congress sono stati svelati i risultati di uno di essi: l'88% delle pazienti testate ha riscontrato cicli regolari dopo 3 mesi, 7 donne su 10 hanno riscontrato un ciclo mestruale normale e sono rimaste incinta spontaneamente.

La principale causa di infertilità diagnosticata è la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), che colpisce dal 5 al 10% delle donne in età fertile e che è caratterizzata, tra l'altro, da insulino-resistenza. È proprio su questa resistenza all'insulina che agirebbe l'inositolo, per correggere i disturbi endocrino-metabolici correlati alla PCOS. Per le donne interessate, la dieta non è sufficiente a fornire abbastanza inositolo per migliorare i sintomi ed è essenziale un ciclo di integratori alimentari ad alto dosaggio.

Malattia mentale

Grazie alla sua interazione con il sistema nervoso centrale e i neurotrasmettitori, l'inositolo è un trattamento efficace contro alcune malattie mentali.

Uno studio in doppio cieco mostra in particolare che 6g al giorno di mio-inositolo sono più efficaci di un trattamento con fluvoxamina (la base della maggior parte degli antidepressivi). Un altro studio mostra un miglioramento dei sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo, della bulimia, dell'agorafobia e della depressione con il trattamento agli stessi dosaggi.

Altri studi condotti su pazienti bipolari mostrano una marcata riduzione degli episodi convulsivi durante i periodi di trattamento.

Anche le persone con disturbi di panico hanno visto il loro numero di attacchi di panico dimezzato, sotto trattamento con inositolo.

A differenza dei trattamenti farmacologici convenzionali, l'inositolo impiega dalle tre alle cinque settimane prima di agire sui sintomi.

Ipercolesterolemia e disturbi cardiovascolari

L'inositolo migliora il metabolismo dei lipidi e aumenterebbe la quota di colesterolo HDL, considerato il colesterolo “buono”. Inoltre impedirebbe la formazione della placca di ateroma grazie alla sua azione lipotropa che elimina i depositi lipidici sulle pareti dei vasi sanguigni e delle arterie.

Infine, l'inositolo avrebbe proprietà vasodilatatrici, preziose in caso di pressione sanguigna eccessivamente alta o scompenso cardiaco.

Sindrome premestruale

Uno studio ha dimostrato che una dose giornaliera di 2g di polvere di inositolo migliora notevolmente la dismenorrea (dolore mestruale), nonché i disturbi dell'umore e la depressione associati alla sindrome premestruale. L'inositolo agisce quindi come secondo messaggero della serotonina, mimando gli effetti degli inibitori della ricaptazione della serotonina.

Effetti collaterali e controindicazioni

Carlomengo e Unfer, due scienziati che hanno studiato gli effetti dell'inositolo sulla fertilità, hanno anche studiato i possibili effetti collaterali. È emerso che anche a dosi molto elevate i suoi unici effetti sono lievi disturbi digestivi (nausea, flatulenza e diarrea) ma che la stragrande maggioranza dei trattamenti con inositolo è perfettamente tollerata. È sempre consigliato chiedere il parere del proprio medico prima di iniziare un ciclo di inositolo, soprattutto le donne in gravidanza e in allattamento.