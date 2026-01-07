Malattie renali, quali sono i valori a cui stare attenti: come ridurre il rischio

Le malattie renali, come suggerisce il termine stesso, sono varie condizioni che colpiscono la funzionalità di due organi fondamentali: i reni. Secondo dati recenti, sono oltre 800 milioni gli individui nel mondo che soffrono di una patologia renale cronica. Si stima che in Italia, entro il 2050, esse interesseranno circa 7-8 milioni di persone. Tali cifre devono far riflettere sulla necessità di riconoscere subito i sintomi precoci e sull'importanza della prevenzione. Ne parliamo in questo articolo.

I reni, i filtri del corpo

I reni, situati nella parte posteriore dell'addome, costituiscono l'apparato urinario, il cui compito è produrre ed eliminare le urine. Sono costituiti da milioni di unità funzionali chiamate nefroni. Numerose sono le loro funzioni:

Rimuovono le sostanze di scarto , le tossine e i prodotti del metabolismo come l'urea e la creatinina attraverso le urine

, le tossine e i prodotti del metabolismo come l'urea e la creatinina attraverso le urine Regolano la pressione sanguigna mediante la produzione di determinati ormoni, ad esempio la renina

mediante la produzione di determinati ormoni, ad esempio la renina Controllano la quantità di acqua e di minerali evitando sia la disidratazione che l'eccesso di liquidi

e di evitando sia la disidratazione che l'eccesso di liquidi Regolano il pH del sangue.

Le malattie renali più diffuse

Le malattie renali possono interessare chiunque, adulti e bambini. Tuttavia esse sono maggiormente frequenti tra i soggetti affetti da ipertensione, diabete di tipo 2, patologie metaboliche e genetiche.

Anche le cause sono numerose: infezioni virali e batteriche, iperglicemia, tumori, disturbi autoimmuni, insufficienza epatica, cardiopatie, dieta scorretta, abuso di alcol e uso di droghe.

La pielonefrite

La pielonefrite è un'infezione acuta oppure cronica che colpisce il rene e la pelvi renale. Nella maggior parte dei casi è provocata da batteri (Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas) che raggiungono l'organo per via ascendente o discendente (ematica, linfatica). Altre cause includono la presenza di calcoli renali, le anomalie congenite, l'ingrossamento della prostata e l'uso del catetere.

Nella forma acuta i sintomi si manifestano rapidamente. Tra questi figurano: febbre alta, disturbi urinari (bruciore, urgenza, frequenza aumentata, urine torbide), dolore lombare, malessere generale, nausea e vomito. Nella forma cronica, invece, la sintomatologia è più sfumata e intermittente.

I calcoli renali

I calcoli renali sono aggregati solidi di sali minerali e di altre sostanze normalmente presenti nelle urine. Hanno dimensioni variabili e superfici lisce o irregolari.

Si formano in seguito ad uno squilibrio chimico nelle urine determinato da vari fattori di rischio. Si pensi, ad esempio, alla scarsa idratazione, alla dieta ricca di sale, ossalati e proteine animali, all'età (20-40 anni), al sesso maschile. Attenzione anche ad alcune malattie come la gotta e all'uso di determinati farmaci.

I calcoli piccoli sono asintomatici e vengono espulsi spontaneamente. Quelli più grandi, però, possono ostacolare il flusso urinario e determinare: dolore intenso e intermittente (la cosiddetta colica renale), minzione frequente e dolorosa, ematuria, febbre, nausea e vomito.

La sindrome nefrosica

La sindrome nefrosica è una condizione che deriva da un danno a carico dei glomeruli, i piccoli vasi dei reni che filtrano il sangue. Il loro danneggiamento comporta il passaggio nelle urine delle proteine plasmatiche. Tale fenomeno è noto come proteinuria.

Le cause possono essere sia primarie (malattie renali a carico dei glomeruli), sia secondarie (diabete di tipo 2, infezioni croniche, tumori, lupus eritematoso sistemico, uso prolungato di farmaci).

Tra i sintomi principali ricordiamo: edema generale, urine schiumose, rischio aumentato di trombosi, incremento di colesterolo e trigliceridi, complicanze respiratorie, debolezza e perdita di appetito.

L'insufficienza renale

L'insufficienza renale è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale della capacità dei reni di filtrare il sangue. Ne consegue che l'accumulo di liquidi e scorie nell'organismo, se non prontamente trattato, può essere molto pericoloso e spesso anche fatale. Ne esistono due forme principali: acuta e cronica.

L'insufficienza renale acuta è causata da un ridotto afflusso di sangue ai reni (disidratazione, emorragie, insufficienza cardiaca o epatica, sepsi, gravi reazioni allergiche), da un danno diretto (infezioni, infiammazioni, farmaci, malattie autoimmuni, sostanze tossiche) e dall'ostruzione delle vie urinarie (calcoli, tumori, ipertrofia prostatica).

L'insufficienza renale cronica, invece, è provocata da malattie genetiche (rene policistico) o autoimmuni (lupus eritematoso sistemico), diabete, ipertensione arteriosa, ostruzioni urinarie croniche, infezioni ricorrenti, uso prolungato di determinati farmaci.

Nella forma acuta la sintomatologia compare in maniera repentina e include: ridotta o assente produzione di urina, edema a viso, gambe e caviglie, dolore toracico, nausea, vomito, debolezza, sonnolenza. Ancora confusione mentale, convulsioni e coma. Nella forma cronica i sintomi iniziali sono spesso silenti. Nel tempo compaiono stanchezza, prurito, riduzione dell'appetito, alterazioni del ritmo cardiaco.

Il tumore del rene

Il tumore del rene è la conseguenza di una proliferazione delle cellule renali, soprattutto dei tubuli che costituiscono i nefroni. Non si conosce la causa precisa, si ritiene che la patologia sia legata a mutazioni genetiche.

Esistono, tuttavia, dei fattori di rischio in grado di favorirne la comparsa. Ad esempio: il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa, le malattie renali croniche, l'esposizione a sostanze chimiche, l'obesità e il sovrappeso.

Nelle fasi iniziali il tumore è silente. La sintomatologia si palesa solo in fase avanzata e tipicamente è caratterizzata da una massa palpabile nel fianco, dal dolore lombare e dall'ematuria. Possono altresì manifestarsi perdita di peso, anemia, stanchezza e febbre.

I valori da tenere sotto controllo

Le malattie renali sono insidiose e possono compromettere la qualità della vita del paziente. Pertanto è fondamentale diagnosticarle il prima possibile.

Fortunatamente la scienza ha fatto passi da gigante e gliforniscono risposte dettagliate e soddisfacenti. Ci sono alcuni valori che devono essere sempre attentamente valutati dal medico di famiglia o dallo specialista.

Esami del sangue

Creatinina : è un prodotto di scarto del metabolismo muscolare escreto nelle urine. Generalmente i valori normali sono compresi tra 0,8 e 1,2 mg/dl e variano in base al sesso, all'età e alla massa muscolare. Valori elevati indicano una possibile insufficienza renale o un ostruzione delle vie urinarie

: è un prodotto di scarto del metabolismo muscolare escreto nelle urine. Generalmente i valori normali sono compresi tra 0,8 e 1,2 mg/dl e variano in base al sesso, all'età e alla massa muscolare. Valori elevati indicano una possibile insufficienza renale o un ostruzione delle vie urinarie Azotemia : è un prodotto di scarto del metabolismo proteico. I valori di riferimento sono circa 7-20 mg/dl. Un loro aumento può indicare insufficienza renale, disidratazione e assunzione eccessiva di proteine

: è un prodotto di scarto del metabolismo proteico. I valori di riferimento sono circa 7-20 mg/dl. Un loro aumento può indicare insufficienza renale, disidratazione e assunzione eccessiva di proteine Velocità di filtrazione glomerulare stimata : è una stima della velocità con cui i reni filtrano il sangue. Un valore normale è quasi sempre superiore a 90 mL/min/1.73 m. Se è inferiore a 60 mL/min/1.73 m indica una possibile malattia renale cronica

: è una stima della velocità con cui i reni filtrano il sangue. Un valore normale è quasi sempre superiore a 90 mL/min/1.73 m. Se è inferiore a 60 mL/min/1.73 m indica una possibile malattia renale cronica Elettroliti (sodio, potassio, cloro, bicarbonato): i loro livelli sono indispensabili per valutare l'equilibrio idro-elettrico. Le alterazioni dei valori segnalano problematiche renali di varia natura.

Esami delle urine

Proteinuria/albuminuria : la presenza di proteine nelle urine è spia di un danno dei glomeruli (valori superiori a 20 mg/dL). La microalbuminuria (valori superiori a 200 mg/dL) è un indicatore precoce di disturbi renali soprattutto nei pazienti ipertesi e diabetici

: la presenza di proteine nelle urine è spia di un danno dei glomeruli (valori superiori a 20 mg/dL). La microalbuminuria (valori superiori a 200 mg/dL) è un indicatore precoce di disturbi renali soprattutto nei pazienti ipertesi e diabetici Esame completo delle urine: valuta i parametri come colore, presenza di globuli bianchi, sangue, batteri, cristalli che possono indicare infezioni, calcoli o altri problemi.

Prevenire è meglio che curare

Prevenire le malattie renali è possibile. Basta, infatti, seguire otto semplici accorgimenti: