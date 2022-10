Nausea, come combatterla con i rimedi naturali

Tutti la sperimentano almeno una volta nella vita. Stiamo parlando della nausea (dal greco"nausìa" ovvero "mal di mare"), una sensazione più o meno intensa di malessere avvertita generalmente a livello della faringe e dello stomaco. Spesso questa percezione è seguita da un senso di vomito che può rimanere tale o concretizzarsi a tutti gli effetti. Alcuni soggetti, talvolta, sperimentano anche vertigini e mancanza di appetito. La nausea può insorgere in maniera imprevista e risolversi spontaneamente in breve tempo. Altre volte, invece, si prolunga e proprio in questi casi è doveroso chiedere un consulto al proprio medico di famiglia poiché essa potrebbe essere spia di un disturbo serio. Scopriamo ora insieme quali sono i rimedi naturali più efficaci per contrastarla.

Le cause della nausea

La nausea non è una malattia, bensì un sintomo. Ciò significa che è espressione di una patologia. In quanto tale le cause che la scatenano sono davvero numerose. Nella maggior parte dei casi è la conseguenza di problematiche gastrointestinali. Si pensi, ad esempio, alla semplice indigestione o alla sindrome del colon irritabile, alla gastrite, al reflusso gastroesofageo e al morbo di Crohn. Gli organi addominali e pelvici sono maggiormente sensibili al disturbo che compare anche in caso di pancreatite, epatite, pielonefrite, insufficienza renale, calcoli della cistifellea.

La nausea associata alle vertigini si riscontra di frequente nelle disfunzioni dei centri dell'equilibrio dell'orecchio interno (labirintite, chinetosi, sindrome di Ménière, neuronite vestibolare) e nelle affezioni del sistema nervoso (tumori del cervello, meningite, emorragia cerebrale, ictus, glaucoma, traumi cerebrali). Può altresì essere provocata da: allergie alimentari, assunzione di farmaci, abuso di alcol, ipoglicemia, anestesia generale.

La nausea in gravidanza

Un capitolo a parte merita la nausea in gravidanza che si manifesta in particolar modo al risveglio o dopo la colazione, durante i primi mesi di gestazione. Spesso si associa a conati di vomito e ad abbondante salivazione. Responsabile della stessa è un ormone noto come gonadotropina corionica umana (beta hCG) che tende a stabilizzarsi solo intorno alla sedicesima settimana. Inoltre i picchi di progesterone predispongono al reflusso gastroesofageo.

Generalmente la nausea in gravidanza è fastidiosa, ma non deve destare preoccupazione. Un campanello d'allarme è invece rappresentato dalla cosiddetta iperemesi gravidica, ossia una forma acuta e incoercibile di nausea associata a vomito che può portare a conseguenze anche importanti: disidratazione, perdita di peso, carenze nutritive, chetosi, ipertiroidismo, danni epatici, rottura dell'esofago, encefalopatia di Wernicke.

I rimedi naturali contro la nausea

La nausea talvolta è un disturbo molto invalidante. Se passeggera e di lieve entità è possibile contrastarla con alcuni rimedi naturali: