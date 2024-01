Mani fredde, quando preoccuparsene e cosa fare

In inverno, a causa delle temperature rigide, è inevitabile ritrovarsi con le mani sempre fredde.

Ciò si verifica in seguito alla diminuzione del flusso sanguigno che non raggiungendo le estremità del corpo tende a farle rimanere esposte al freddo. È un problema riscontrato in molte persone durante la stagione invernale e non solo.

Quella delle mani fredde è una forma di difesa che l’organismo attiva quando la temperatura esterna diventa fredda. Lo fa per evitare le potenziali dispersioni di calore. Non sono da escludere i casi in cui le mani fredde segnalino altro. Possono infatti essere la spia di problematiche e patologie.

Perché si hanno le mani sempre fredde

Un improvviso raffreddamento delle mani ad esempio può segnalare una disfunzione del sistema nervoso autonomo che coinvolge inevitabilmente la termoregolazione come accade quando si verifica il noto fenomeno di Raynaud. Quest’ultimo coinvolge i vasi sanguigni periferici con una riduzione del flusso sanguigno alle estremità.

Ad essere predisposti a questo fenomeno sono le persone che hanno disturbi alla tiroide o che fanno uso di farmaci beta bloccanti. Questo disturbo può essere anche un sintomo associato a disturbo di ansia. Le mani sempre fredde possono essere la spia di patologie come anemia, diabete, ipotiroidismo.

Se questo problema persiste anche quando non si è esposti a temperature troppo rigide è il caso si sottoporsi ad un controllo medico per approfondire la natura e soprattutto l’origine del problema. Bisognerebbe preoccuparsene quando alle mani si percepisce anche dolore persistente e alterazione alla pelle che risulta più sottile o al contrario più spessa. Questo problema quando è serio potrebbe essere accompagnato da febbre, dolori articolari ed eruzioni cutanee.

Cosa fare se si ha sempre le mani fredde

Un rimedio per le mani sempre fredde può essere quello di indossare dei guanti protettivi soprattutto quando si maneggiano oggetti molto freddi. Massaggiare l’epidermide può aiutare a ridurre lo stato di intorpidimento. Se si soffre costantemente di questo disturbo gli esperti consigliano di praticare attività fisica quotidiana al fine di migliorare la circolazione sanguigna.

Per trarre giovamento bisognerebbe anche ridurre l’assunzione di troppa caffeina durante la giornata perché provocando la vasocostrizione non fa altro che peggiorare il problema in questione. Utile è seguire una dieta sana e bilanciata ricca di frutta e verdure per prevenire l’arteriosclerosi. Anche in inverno bisognerebbe accertarsi di rimanere costantemente idratati bevendo durante la giornata un litro e mezzo di acqua e tisane calde. Da evitare sono gli alcolici e ridurre il consumo di sigarette.

