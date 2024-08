Fate questa cosa quando vi lavate i denti? Sbagliate. Ecco il modo corretto

Ascolta ora 00:00 00:00

Per lavare i denti in modo corretto bisogna seguire un vero e proprio vademecum, tra le giuste setole da utilizzare, l'inclinazione corretta dello spazzolino e l'intensità dello spazzolamento, solo per citare alcuni dei punti più dibattuti: le nostre convinzioni, che derivano da anni di abitudini, possono talvolta traballare dinanzi ai suggerimenti degli esperti, come quello relativo all'uso del colluttorio.

Al contrario di quanto ci si potrebbe attendere intuitivamente, ad esempio, non è consigliabile risciacquare la bocca subito dopo la pulizia, né con il colluttorio né con l'acqua, una prassi che in tanti hanno fin da piccoli. A suggerirlo è la dottoressa Sable, la quale in un video pubblicato su Tik Tok ha spiegato il motivo alla base di questo consiglio.

"Molte persone non capisco che non è un bene" , dice infatti l'ortodontista, che sulla sua pagina social fa divulgazione su temi connessi proprio all’igiene dentale. " Quando lavi i denti con il dentifricio, all'interno c'è il fluoruro e l'idea è che debba rimanere sui denti in modo che possa unirsi allo smalto e renderlo più forte, proteggerlo ", puntualizza ancra l'esperta.

Il rischio, risciacquando imediatamente la bocca dopo lo spazzolamento, è proprio quello di rimuovere l'elemento, che può risultare determinare a prevenire la formazione della carie. " Se passate subito al risciacquo, invece, fate andare via non solo il dentifricio ma anche tutto il fluoruro, ovvero la ragione per cui state usando il dentifricio ", aggiunge la dottoressa Sable. "Quindi, quello che dovete fare è lavare i denti, spazzolare, e poi sputare soltanto il dentifricio in eccesso. Basta così ", suggerisce l’ortodontista. " So che all'inizio potrà sembrare strano e vi sembrerà che la bocca non è pulita, ma vi assicuro che aiuta a prevenire le carie" , conclude.

La rivelazione ha lasciato basiti numerosi follower della dottoressa, che hanno espresso tutte le proprie perplessità: la maggior parte delle persone ha spiegato di non riuscire a sopportare il fatto di

Non so, a questo punto mi chiedo se sto respirando nel modo corretto

dover tenere a lungo il sapore del dentifricio in bocca. "", ha commentato un utente particolarmente colpito dal suggerimento dell'esperta.