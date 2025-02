Occhio a questi quattro segni sulla pelle: potrebbero essere spia di problemi al fegato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo perché ad esso spettano dei compiti molto importanti: è infatti responsabile non solo della digestione degli alimenti ingeriti, ma partecipa anche alla difesa dell'organismo e si occupa di eliminare le sostanze tossiche. Avere un fegato in salute è molto importante, ecco perché bisogna essere pronti a captare i primi segnali di eventuali problemi.

Purtroppo le patologie che interessano questo organo sono spesso asintomatiche, almeno nella fase iniziale, per questo non è facile capire da subito se ci sono dei problemi. Per conoscere le condizioni di salute del fegato si effettuano degli esami del sangue, oppure un'ecografia. Ci sono però quattro segnali che possono metterci in allarme, e interessano la nostra cute.

Ittero. Si tratta del segno più comune, e consiste in un cambiamento di colore della pelle, che diviene giallastra a causa di un incremento del livello di bilirubuna in circolo. A mutare di colore è anche la sclera (parte bianca) dell'occhio. Quando si verifica questa condizione significa che ci sono dei problemi al fegato, oppure alla vie biliari; Angioma a ragno. In questo caso assistiamo a dei piccoli vasi sanguigni che divengono molto più visibili sulla cute, e assumono il classico aspetto di "tela di ragno". Spesso compaiono sul viso, oppure sul collo o sul torace. Avviene a causa di un aumento del livello di estrogeno, e una causa può essere proprio un problema al fegato; L'eritema palmare. Uno strano rossore compare sui palmi delle mani, e spesso viene accompagnato anche da gonfiore. Questa condizione è dovuta a un incremento del flusso sanguigno, oltre che del livello degli estrogeni. L'eritema dei palmi può essere causato priorio da una disfunsione epatica; Prurito. Quando si ha prurito senza che ce ne sia ragione potrebbe esserci un problema al fegato. Questa condizione avviene spesso di notte, e può essere causata da un accumulo di sali biliari nella cute.

Fra le malattie che possono colpire il fegato figurano le epatiti A, B, C, D ed E, tutte di origini virali, a cui si aggiunge l'epatite autoimmune, innescata dal sistema immunitario. A seguire abbiamo anche i tumori, per la precisione l'epatocarcinoma, che colpisce direttamente l'organo, e le metastasi epatiche. Altri problemi sono dovuti alla tossicità causata da farmaci, sostanze tossiche e alcol. A causare disturbi al fegato anche i problemi metabolici e genetici come l'emocromatosi, il morbo di Wilson e il deficit di alfa-1-antitripsina.

Attenzione anche alle malattie croniche e degenerative come la steatosi epatica, o sindrome del fegato grasso, la steatoepatite non alcolica e la cirrosi epatica.

In casi molto gravi si può andare incontro a insufficienza epatica acuta: in questo caso il trattamento d'elezione è il trapianto di organo.