ClioMakeUp elimina le palpebre cadenti con la chirurgia: cos'è la Blefaroplastica. Risultato, rischi e trattamenti naturali alternativi

Dicono che gli occhi siano lo specchio dell'anima, ma sono anche lo specchio dell'età e con l'avanzare dell'età, le palpebre diventano più pesanti, si raggrinziscono, la coda delle sopracciglia si abbassa, gli occhi diventano più svuotati, si formano borse,conferendo agli occhi un aspetto stanco.

Chiamata anche ptosi o occhio pigro , le palpebre cadenti si verificano quando una palpebra scende. In questo caso, l'occhio appare parzialmente chiuso e ciò può portare, nei casi più estremi, a disturbi oculari. La mancanza di compattezza delle palpebre tende a produrre uno sguardo chiuso e stanco.

Perché le palpebre si abbassano?

Ci sono molti fattori che causano il rilassamento delle palpebre:

rilassamento cutaneo dovuto all'invecchiamento;

muscoli facciali deboli;

stanchezza e stress;

patologie oculari ;

; lesioni agli occhi;

danni ai nervi ;

; eredità

Quali rimedi utilizzare?

Anche se la soluzione più efficace contro le palpebre cadenti rimane la blefaroplastica , un intervento chirurgico che apre e rinfresca lo sguardo, oggi è possibile ridurre il fenomeno con trattamenti topici con un effetto liftante, da applicare mattina e sera sulla zona interessata.

Cura specifica

Sotto forma di gel, siero o crema, i trattamenti per il contorno occhi ricchi di collagene, acido ialuronico o elastina rimpolpano le rughe ad ogni applicazione. Devono inoltre agire sulla compattezza, sul gonfiore e avere un effetto tensore grazie ai polimeri. Da applicare sulla palpebra ma anche sotto l'occhio per combattere il rilassamento dovuto al sovraccarico muscolare.

Poiché la disidratazione spesso minaccia questa zona, è utile utilizzare una maschera una volta alla settimana per ammorbidire, idratare e rinfrescare gli occhi, i cerotti in silicone trasparente donano invece un effetto lifting,si applicano sulla pelle pulita e non idratata, proprio nella piega della palpebra per sollevarla istantaneamente e non impediscono di truccarsi dopo.

Quale crema per le palpebre cadenti?

Per contrastare le palpebre cadenti e donare maggiore freschezza allo sguardo, è opportuno applicare quotidianamente prodotti di bellezza adeguati che ne garantiscano un'efficacia visibile. Bisogna scegliere cosmetici dalla texture fondente ma non grassa per evitare il gonfiore delle palpebre. Prediligere un contorno occhi dall'effetto tensore e antirughe, mirato alle proprie esigenze. Quanto agli ingredienti da privilegiare, utilizzare antiossidanti (vitamina C, resveratrolo), principi attivi rigeneranti (per stimolare la produzione di collagene ed elastina), molecole ad effetto lisciante e principi attivi idratanti ( acido ialuronico , vitamine B5 ed E) .

Come trattare le palpebre cadenti in modo naturale?

In abbinamento alle creme antirughe, i massaggi al viso sono efficaci per attenuare le palpebre cadenti. Utilizzare uno speciale siero per il contorno occhi che agirà in profondità, da applicare con leggerezza dall'interno verso l'esterno dell'occhio, prima di passare alla crema. Per gli amanti della bellezza naturale, gli estratti vegetali sono anche un rimedio efficace contro le palpebre appesantite. L'olio di fico d'india che, grazie alle sue proprietà rigeneranti e nutrienti, è perfetto per le pelli mature . Il protocollo da seguire: ogni sera, mettere 2 gocce di olio di fico d'india sui polpastrelli e picchiettare delicatamente sul contorno occhi.

Quale trucco per le palpebre cadenti?

Non è sempre facile sapere quale trucco scegliere quando si hanno le palpebre cadenti. L'ideale è risvegliare lo sguardo utilizzando diversi ombretti e stendere il materiale verso l'angolo esterno dell'occhio. La palpebra apparirà sollevata. Clio Zammatteo, ovvero Clio Make Up, commenta in un video su Instagram la sua decisione di sottoporsi a un intervento di ringiovanimento delle palpebre. Il risultato è uno sguardo più giovane e fresco, che influenza in modo determinante l’impressione generale. La make-up artist ha spiegato come si noti quando utilizza degli ombretti scuri o l’eyeliner perché la palpebra copre completamente la riga o comunque si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano diversi.

Come sollevare una palpebra cadente senza intervento chirurgico?

Se la blefaroplastica ( intervento chirurgico alle palpebre ) è apprezzata per il sollevamento delle palpebre cadenti, esistono diverse soluzioni efficaci, senza passare dall'intervento chirurgico. Il Plexr è una tecnica di microustione (praticata con crema anestetica) per ridurre una piccola quantità di pelle in eccesso sulla palpebra superiore o inferiore. Un altro metodo di medicina estetica contro le palpebre cadenti: il laser che permette di levigare le palpebre in più sedute. Infine, è possibile rimediare anche alle palpebre cadenti lavorando attorno alla zona interessata. La tossina botulinica ( Botox ) iniettata nelle zampe di gallina aiuta ad aprire gli occhi e l'acido ialuronico aiuta a valorizzare le sopracciglia.

Non sorprende quindi che la chirurgia delle palpebre sia quella che le donne – e gli uomini – richiedono per primi, per alcuni a partire dai 40 anni. Il contorno occhi è infatti quello che attira maggiormente l'attenzione.

Quando sottoporsi ad un intervento chirurgico alle palpebre?

Le persone chiedono di restituire loro l'aspetto che avevano prima, lo stesso aspetto ma più fresco, più riposato. Questo è anche l'obiettivo: dare loro dai cinque ai dieci anni, mantenendo l'armonia in modo che chi le circonda noti il ​​loro bell'aspetto senza sospettare che dietro ci sia un intervento chirurgico.

L'obiettivo della blefaroplastica superiore è correggere le palpebre cadenti per aprire gli occhi Per la blefaroplastica inferiore, si cerca di eliminare l'aspetto anulare e stanco.

A che età effettuare la blefaroplastica? Quali controindicazioni?

Per l’intervento della palpebra superiore (blefaroplastica superiore) non esiste alcun limite di età. Per un intervento sulla palpebra inferiore (blefaroplastica inferiore), la pelle deve essere ancora tonica e si fissa solitamente il limite intorno ai 75 anni.

Le controindicazioni, infatti, non sono legate all’età. Una malattia agli occhi, un'allergia , delle cicatrici sulle palpebre o una malformazione, ad esempio, possono però impedire l'intervento. Da qui l'importanza di effettuare una valutazione oftalmologica prima di consultare un chirurgo plastico per eliminare una possibile controindicazione.

Come funziona la chirurgia delle palpebre?

La procedura si svolge in sala operatoria, in anestesia locale, che consente di tornare a casa poche ore dopo l'intervento. Se cade solo la palpebra superiore, è sufficiente rimuovere la pelle in eccesso e nascondere la cicatrice nella piega palpebrale fino a formare una piccola ruga a zampa di gallina.

Quando anche la coda del sopracciglio è crollata , i chirurghi hanno ciascuno la propria piccola tecnica. Alcuni offrono un lifting temporale: si solleva il sopracciglio endoscopicamente attraverso una piccola incisione nascosta nei capelli. Altri rimuovono il piccolo pezzo del muscolo orbicolare responsabile delle rughe a zampe di gallina e delle sopracciglia cadenti. Oppure preferiscono ricorrere a iniezioni di grasso sulla coda del sopracciglio e sulla parte superiore dello zigomo. Quando si formano sacche di grasso sotto gli occhi, non c'è altra scelta che rimuoverle. Se non c'è pelle in eccesso, si aspira la giusta quantità di grasso, preferibilmente passando attraverso l'interno della congiuntiva.

Se la pelle presenta rughe, due soluzioni possibili a seconda dei casi: tagliare l'eccesso praticando l'incisione all'altezza delle ciglia, lisciarle con un laser CO2. Infine è possibile effettuare iniezioni di grasso lungo il bordo orbitale se, inoltre, gli occhi sono diventati vuoti nel tempo.

La chirurgia non corregge le occhiaie scure colorate o gli angoli interni infossati. In questi casi, il chirurgo può proporre un'iniezione di acido ialuronico in profondità, che cancellerà l'aspetto ombreggiato delle occhiaie. Si tratta di grasso che viene prelevato dal paziente e reiniettato. Oltre a riempire un occhio cavo, questa tecnica (lipofilling) riallinea la curva delle ciglia e delle sopracciglia.

È necessario pianificare almeno una settimana di riposo. Non è necessaria alcuna medicazione, i punti vengono rimossi dopo una settimana durante la visita di controllo, le cicatrici sono invisibili e scompaiono completamente nel giro di pochi mesi.

Complicazioni, rischi di effetti collaterali

La blefaroplastica non è una procedura banale. Richiede meticolosità, destrezza e sottigliezza da parte del professionista.

Il minimo errore di valutazione può infatti avere conseguenze molto penalizzanti: rimuovere troppa pelle dalle palpebre superiori può dare un aspetto innaturale. Lo stesso errore dalle palpebre inferiori può creare un 'occhio tondo'.

Infine, potrebbe verificarsi un fenomeno transitorio di secchezza oculare.