Quali sono gli effetti benefici delle piante per la mente

La presenza delle piante nei propri ambienti vitali è in grado di donare un inedito benessere psicofisico.

Questa teoria è supportata da numerosi studi scientifici. Ad occuparsi dello studio sugli effetti benefici delle piante sulla nostra psiche sono stati i ricercatori della Texas e A&M University, Charles Hall e Melinda Knuth.

La loro ricerca approfondita evidenzia come le piante giocano un ruolo fondamentale nella gestione dell’ansia e dello stress nei periodi di stanchezza psicologica e in seguito ad un trauma. Lo studio inoltre ha dimostrato che la loro presenza negli ambienti lavorativi è in grado di stimolare la creatività e potenziare la capacità di attenzione, concentrazione e memoria. Per godere dei loro effetti non è necessario immergersi in una foresta ogni giorno.

Gli effetti positivi si riscontrano anche grazie ad una pianta in ufficio o ad un mazzo di fiori in un vaso. Scopriamo insieme perché il contatto con le painte è un vero e proprio toccasana per la mente umana: