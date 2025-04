Un solo esame del sangue per scovare 12 tipi di tumori prima dei sintomi

Ascolta ora 00:00 00:00

La medicina continua a fare passi avanti nella lotta contro i tumori. Ancora una volta, la chiave sta proprio nella tempestività, ossia nel riuscire a individuare la malattia ben prima che questa possa dare dei sintomi. In questo contesto si inserisce un nuovo esame del sangue che, stando alle ultime informazioni fornite, riuscirebbe a individuare i segnali di ben dodici tumori prima che questi abbiano modo di manifestarsi.

L'esame si chiama test miONCO-Dx e si tratta di una misura innovativa. A realizzare questo nuovo esame del sangue anti-tumori è stata la società Xgenera, che ha lavorato in collaborazione con i ricercatori dell'università inglese di Southampton. Lo studio ha permesso di sviluppare un nuovo test capace di individuare i segni di dodici tipi di tumore con largo anticipo analizzando i campioni ematici prelevati dai pazienti: miONCO-Dx è in grado di rintracciare tracce molecolari - microRNA (miRNA) - riconducibili al tumore. "I miRNA influenzano l'espressione dei geni legandosi all'RNA messaggero (mRNA), che trasporta le istruzioni per la sintesi proteica. Una disregolazione dei miRNA può sia contribuire che essere un segnale di cancro". Per consentire tutto ciò, è necessaria l'interazione con l'intelligenza artificiale.

Al momento i risultati sono stati incoraggianti. Su un campione di 20mila soggetti è stata riscontrata un'accuratezza del 99%. I tumori sono stati individuati in una fase precocissima, e ancora curabile. Bastano solo dieci gocce di sangue per rintracciare la presenza di microRNA (miRNA). Fra i tipi di cancro rilevabili figurano il tumore ai polmoni, allo stomaco, all'esofago, alla prostata, al fegato, al pancreas, alla vescica, alle ovaie, all'intestino, al seno, alle ossa e ai tessuti molli. A quanto pare sarebbe possibile riconoscere tracce anche del tumore al cervello.

Gli ottimi risultati hanno portato la sperimentazione a una fase successiva, ossia quella di validazione e verifica.

Wes Streeting, segretario di Stato per la Salute e l'Assistenza Sociale del governo britannico, ha dichiarato: "Per esperienza personale, conosco il bilancio devastante che il cancro può avere su pazienti e famiglie, e quanti di loro hanno dovuto affrontare lunghe liste d'attesa per ottenere la diagnosi e il trattamento che meritano. Sappiamo che la chiave per sopravvivere al cancro è individuarlo il prima possibile, quindi questo governo sta adottando le misure urgenti necessarie per garantire che ciò avvenga attraverso il nostro Piano per il Cambiamento ".

Il nostro piano nazionale contro il cancro trasformerà il cancro in modo che i pazienti possano accedere ai trattamenti e alle tecnologie più recenti, riportando infine i tassi di sopravvivenza al cancro di questo Paese tra i migliori al mondo".

