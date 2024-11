Restare troppo tempo sul water: ecco tutti i rischi delle "pause bagno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Molti dei nostri comportamenti quotidiani influiscono sul nostro generale stato di salute, e fra questi rientra anche il tempo che trascorriamo in bagno; a quanto pare, infatti, restare per periodi troppo lunghi seduti sul water finirebbe per causarci tutta una serie di problemi.

Meglio non più di 10 minuti

Secondo medici ed esperti, trascorrere più di 10 minuti seduti sul water finirebbe col provocare disturbi spiacevoli, come l'insorgenza di emorroidi e anche altro. Stiamo parlando di un comportamento che accomuna molte persone. In tanti sono soliti sostare diverso tempo al bagno, leggendo giornali o controllando le pagine dei social. Del resto, nessuno pensa che possano esserci dei rischi e, fra l'altro, ci sono persone che hanno effettivamente bisogno di restare più tempo sedute sul water per espletare i propri fisiologici bisogni.

Gli esperti, tuttavia, sconsigliano questa abitudine, poiché aumenterebbe il rischio di sviluppare emorroidi e indebolirebbe i muscoli pelvici. Insomma, il comportamento corretto sarebbe quello di trattenersi 5-10 minuti, e poi alzarsi, anche in caso di difficoltà a evacuare. Il problema del tempo trascorso sul wc risiederebbe nel tipo di seduta che, per via della sua struttura, comprime troppo i glutei, mantenendo il retto in una posizione più bassa rispetto alla norma. "Con la gravità che tira verso il basso la metà inferiore del corpo, la pressione aumentata influisce negativamente sulla circolazione sanguigna, che diventa sostanzialmente unidirezionale: di conseguenza, le vene e i vasi sanguigni che circondano l'ano e la parte inferiore del retto si dilatano e si riempiono di sangue, aumentando il rischio di emorroidi" , ha spiegato il dottor Lai Xue, medico chirurgo del colon-retto del Southwestern Medical Center dell'università del Texas a di Dallas.

A risentirne sarebbero anche i muscoli del pavimento pelvico, indispensabili per il movimento intestinale. "La pressione della gravità sul pavimento pelvico affatica i muscoli quando si resta seduti sul water per lunghi periodi. Può anche aumentare il rischio di prolasso rettale, che si verifica quando il retto, parte dell'intestino crasso, scivola verso il basso e sporge dall'ano" , ha dichiarato la dottoressa Farah Monzur, direttrice dell'Inflammatory Bowel Disease Center di Long Island.

Anche in caso di stitichezza, dunque, sarebbe bene

limitare il tempo trascorso sul wc. Anzi. I medici consigliano di evitare eccessivi sforzi. Il consiglio per risolvere le problematiche legate alla stipsi resta quello di fare movimento e preferire una dieta ricca di fibre.