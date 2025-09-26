Come riconoscere e trattare il dolore intercostale?

Il dolore intercostale è purtroppo molto diffuso. È molto doloroso e non deve essere trascurato, poiché potrebbe essere il sintomo di una patologia sottostante che dovrebbe essere valutata con un medico.

Dov'è localizzato il dolore intercostale?

Il dolore intercostale è, come suggerisce il nome, un dolore avvertito nella gabbia toracica, più precisamente tra le coste. Può essere di origine muscolare (danno ai muscoli adiacenti), nervosa (danno ai nervi intercostali) o articolare (danno alle articolazioni adiacenti). Bisogna ricordare che anche danni alle coste o ai polmoni possono causare un dolore lancinante in questa regione.

Si tratta di un dolore semi-cingolare, il che significa che può iniziare nella parte posteriore e diffondersi alla parte anteriore della gabbia toracica, fino alla regione dello sterno. In alcuni casi, si può avvertire dolore anche più in basso, nelle costole fluttuanti. Il dolore può aumentare respirando profondamente, ridendo, tossendo e starnutendo.

Diagnosi: quali esami medici devono essere eseguiti?

La diagnosi clinica mira innanzitutto a escludere le cause più gravi: infarto del miocardio ed embolia polmonare. Al minimo dubbio, è opportuno indirizzare il paziente da un cardiologo oppure da uno pneumologo per assicurarsi di non trascurare una condizione potenzialmente letale che richiede un trattamento specifico.

Ricordiamo che un infarto tende a causare un dolore acuto, intenso e straziante, che si diffonde oltre la gabbia toracica e dà l'impressione di essere intrappolati in una morsa. Per quanto riguarda l' embolia polmonare, provoca anch'essa un dolore improvviso, piuttosto periferico alle costole.

Cosa causa questo dolore alla gabbia toracica?

Le cause del dolore intercostale sono molteplici. Possono essere ricondotte a:

un movimento falso o a un'ernia del disco che provoca lo stiramento o l'infiammazione del nervo intercostale a livello delle vertebre;

herpes zoster, una malattia della pelle che si manifesta con dolorose eruzioni cutanee lungo i nervi intercostali;

alla pratica di un esercizio fisico intenso o a un forte episodio di tosse, che può causare attriti e strappi dei muscoli intercostali,

osteoartrite ;

la presenza di una costola incrinata o fratturata a seguito di un trauma toracico;

ad una compressione delle vertebre, in particolare negli anziani;

la presenza di tumori nervosi benigni.

In alcuni casi, questi dolori sono conseguenti anche a un'infezione polmonare o a un intervento chirurgico al torace.

Quanto dura il dolore intercostale?

La sua durata dipende principalmente dalla causa e dall'intensità. Il dolore intercostale può essere monolaterale o bilaterale e durare da pochi secondi a qualche ora, o anche diversi giorni o settimane.

Una volta diagnosticata la causa, il dolore intercostale può gradualmente attenuarsi nell'arco di due o tre settimane. In caso di costola incrinata o fratturata, è necessaria pazienza: la guarigione può richiedere diversi mesi.

Ci sono fattori di rischio?

Alcuni fattori possono predisporre all'insorgenza del dolore intercostale, tra cui l'età avanzata, la presenza di osteoartrite spinale o ernie del disco nella colonna vertebrale e una predisposizione a malattie polmonari ricorrenti.

Gli atleti di alto livello corrono un rischio maggiore, a causa del potenziale trauma associato alla pratica intensiva del loro sport. Inoltre, i fumatori, che sono più esposti a danni polmonari e tosse, hanno maggiori probabilità di soffrire di dolore intercostale.

Come sbarazzarsi del dolore intercostale?

La maggior parte del dolore è correlata a traumi o shock che colpiscono i muscoli o i nervi intercostali. Il riposo è quindi essenziale! Evitare movimenti bruschi, respiri profondi e attività che mobilizzano i muscoli interessati.

In alcuni casi, il dolore scompare spontaneamente, ma il più delle volte richiede un trattamento che dipende dalla causa:

i trattamenti farmacologici possono alleviare il dolore ( farmaci analgesici o antinfiammatori) ;

le iniezioni di corticosteroidi o analgesici alleviano il dolore residuo;

se la causa è meccanica, le sedute di fisioterapia possono alleviare rapidamente il fastidio, perchè aiutano a prevenire le recidive attraverso il rafforzamento muscolare.

L'osteopatia è efficace anche per alleviare il dolore acuto e di solito bastano una o due sedute per notare un

miglioramento.

Esclusa una patologia cardiaca o polmonare e il dolore persiste da 8-10 giorni , in genere si prescrive una radiografia del rachide in toto per accertarsi, ad esempio, che non ci sia una compressione vertebrale.