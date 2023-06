Come rimettersi in forma in estate, gli errori da evitare

L’estate è la stagione in cui la prova costume ci invita a mantenerci in forma.

Si cerca il più possibile di sfoggiare un fisico tonico e in salute. In particolare, le temperature in estate sono molto calde e ci impongono uno stile di vita completamente diverso da quello invernale. Cambia il fabbisogno alimentare che ci invita a scegliere cibi più leggeri e fonte di sali minerali e vitamine, come potassio e magnesio, preziosi per contrastare l’astenia che ci fa sentire inevitabilmente, stanchi e spossati.

Molti sono gli errori che si commettono pur di cercare di liberarci dai chili di troppo in estate. A partire da diete drastiche che sono sempre più diffuse sul web, scopriamo insieme quelli più comuni, da evitare assolutamente per non mettere a repentaglio la salute del nostro organismo.

Saltare i pasti

Molti pensano che il digiuno sia la scelta migliore per potersi liberare dai chili di troppo. In realtà saltando i pasti si rischia di rallentare il metabolismo e arrivare ancora più affamati e più propensi a consumare cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Mangiare solo frutta e verdura

È vero che la frutta di stagione contiene molte vitamine in grado di aiutare l’organismo a percepire meno la calura estiva e a fare scorta di sostanze nutritive necessarie per contrastare il senso di spossatezza e stanchezza, tipiche delle giornate più afose ma, non bisogna mai dimenticarsi di apportare anche delle proteine che aiutano a bruciare i grassi e consentono di percepire efficacemente il senso di sazietà. Via libera quindi a carne bianca come quella di pollo e tacchino e al pesce azzurro.

Non mangiare cibi fonte di carboidrati

Non bisogna nemmeno dimenticarsi dei carboidrati, fonti di energia. Aiutano anche a stimolare il buonumore e le capacità cognitive. Il consiglio dei nutrizionisti è quello di scegliere pasta e pane integrale che sono più leggeri e risultano anche fonte di fibre.

Non bere abbastanza acqua

Durante i mesi estivi bisogna prestare maggiore attenzione all’idratazione dell’organismo che tende a disidratarsi facilmente a causa del sudore. Attraverso l’acqua inoltre contribuiamo ad eliminare i liquidi in eccesso contrastando così la ritenzione idrica, responsabile di inestetismi fastidiosi come la cellulite e i cuscinetti di grasso adiposo.

Bere solo quando si ha sete

Bere spesso durante la giornata, anche quando non si ha sete, aiuta a sentire meno il senso di fame. Il consiglio è di avere sottomano sempre una bottiglietta d'acqua da sorseggiare in diverse occasione durante la giornata al mare, in città o in ufficio.

Esagerare con gli aperitivi

Durante le giornate più calde è meglio limitare il consumo di alcol per non disidratare ulteriormente l’organismo. L’alcol è un vasodilatatore e contribuisce a diffondere ancora di più il senso di calore. Inoltre abusare di alcolici tende a gonfiarci e contribuisce a produrre più acido gastrico nello stomaco.

Cedere alla pigrizia

Anche durante i mesi estivi non bisogna mai dimenticarsi di fare movimento attraverso un equilibrato e sano esercizio fisico. Basta anche una camminata di circa venti minuti al giorno per mantenere in forma il corpo e la mente.

Rafforzare solo i muscoli

Uno degli obiettivi principali in estate è quello di ridurre il grasso corporeo. Molti durante l’attività fisica commettono l’errore di tonificare solo i muscoli. In realtà bisognerebbe associare gli esercizi di sollevamento pesi, flessioni ed esercizi addominali con attività aerobiche come nuoto, bici, jogging.

Dormire poco

Durante le vacanze si tende a fare le famigerate “ore piccole” e ciò significa non riposare abbastanza. L’organismo per funzionare bene invece necessita del sonno regolare di almeno otto ore al giorno. Se non è garantito il giusto riposo si tende inevitabilmente ad ingrassare. Questo avviene perché quando l’organismo è sottoposto allo stress si verificano delle variazioni metaboliche e ormonali che ci spingono a percepire di più il senso di fame e a cedere alle tentazioni a tavola.

Abusare con gli integratori

In questo periodo dell'anno si tende a fare il pieno di integratori considerandoli dei sostituti di un'alimentazione sana e bilanciata. Via libera ad essi sono se abbinati ad un regime alimentare equilibrato.