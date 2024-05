A RiminiWellness, torna la fiera della salute

Quattro giorni di presentazioni con le aziende dell’intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell'alimentazione. E con un Fuorisalone nelle strade della città romagnola.

Più sani e più belli, diceva una famosa trasmissione Tv. Ed in effetti questo è il concetto, molto allargato, di RiminiWellness - “Wellness Experience Show” la fiera che si terrà da giovedì a domenica e che è giunta alla diciottesima. Organizzata da IEG - Italian Exhibition Group sarà palcoscenico delle ultime tendenze nel settore, presente l’intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell'alimentazione. Per questa edizione viene lanciata la campagna 2024 con il claim “Feel Your Best”, per un concetto di benessere a 360 gradi. E come l’anno scorso ci sarà anche il RiminiWellness OFF, il “Fuorisalone” del benessere e dello stile di vita organizzato con il Comune di Rimini e le vie della città. Ecco i alcuni dei punti principali della manifestazione.

I benefici dell’Active Beauty

Filo rosso questa edizione sarà il tema della longevità, che verrà esplorato in tutte le sue sfaccettature, con una proposta unica che va dai programmi di allenamento dedicati alla cura del corpo e alla prevenzione, fino alle più recenti ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. La manifestazione evidenzierà come uno stile di vita attivo sia fondamentale per mantenere un'elevata qualità della vita. Per questo viene introdotta la categoria Active Beuty, ovvero quella che risponde a precise necessità degli sportivi. Con espositore di eccezione FIT.FE By FEDE, la nuova linea skincare di Federica Pellegrini.

Le sei aree tematiche

La fiera abbraccia 6 aree tematiche che occuperanno l’intera fiera di 28 padiglioni.

ACTION Con tutte le ultime tendenze delle discipline di allenamento, i brand più amati da chi segue uno stile di vita attivo e i trainer più conosciuti a livello mondiale

FITNESS Per gli sviluppatori di attrezzature, macchine per l'allenamento, accessori, servizi dedicati, indumenti sportivi e calzature. In aggiunta, un'ampia selezione di soluzioni digitali, start-up e software di gestione di software.

HEALTH Ovvero l'intero universo della medicina sportiva, che include le apparecchiature per la fisioterapia, le tecnologie dedicate alla riabilitazione e al recupero post-infortunio. Nonché l'ambito formativo, arricchito da una varietà di conferenze e seminari

WELLNESS Prodotti, servizi e strutture per il benessere esposti dalle aziende. Un'area polifunzionale consacrata allo yoga, pilates e alla mindfulness

FOODWELL Esposizione di prodotti legati all'alimentazione funzionale. Un'occasione fondamentale per aggiornamenti e formazione, con showcooking condotti dai migliori chef e food blogger, degustazioni guidate, approfondimenti sui prodotti e corsi di cucina.

STEEL Oltre 13.000 metri quadrati completamente dedicati alle attività più intense ed impegnative che si possono svolgere in palestra. Un mix dinamico e coinvolgente di sport da combattimento, arti marziali, cultura fisica e il loro rapporto con gli integratori, rappresentati dalle principali aziende del settore.

Dedicato alle donne

A Rimini sarà presente Curves, una catena di palestre dedicata esclusivamente alle donne, con una presenza diffusa in diversi paesi europei. La filosofia è incentrata sull'idea di creare un ambiente accogliente e confortevole dove potersi sentire a proprio agio a tutte le età e cn tutti livelli di forma fisica. Per raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness in un ambiente solidale e motivante. Queste palestre offrono un programma di allenamento circuito di 30 minuti, progettato appositamente per le esigenze delle donne, che combina esercizi di resistenza e cardio per bruciare calorie, tonificare i muscoli e migliorare la resistenza.

Altra ospite è Vida Macura Maglica, stata nominata ambasciatrice internazionale di RiminiWellness. Atleta, imprenditrice di origine slovena, ha creato e brevettato un programma di allenamento studiato solo per le donne chiamato Extreme Trainig: richiede solo due sessioni di un'ora a settimana e include esercizi senza attrezzature. L’obbiettivo è adottare uno stile di vita sano e aumentare la propria autostima. L'app Fitness del marchio, che è ben conosciuta a livello globale, fornisce programmi di allenamento personalizzati ed è disponibile anche in lingua italiana. Con 1.825 suggerimenti di ricette per la preparazione di pasti sani e nutrienti.

In fiera inoltre approda “Menopausa senza paura”, il primo programma di yoga terapeutico dedicato esclusivamente alla donna in menopausa. Ideato da Sayonara Motta, per la prima volta viene presentato questo percorso approfondito sulla conoscenza di questa fase della vita attraverso un training specifico per gestire con efficacia e senza farmaci i sintomi che ne derivano come i disturbi del sonno, le vampate, variazioni di peso e scompensi metabolici, squilibri energetici ed instabilità emotiva.

L’unione tra Mobilty e Meditation

Ideata dal noto personal trainer Jairo Junior, Mobilitation è una disciplina fitness innovativa che si propone di armonizzare il corpo e la mente attraverso un allenamento bilanciato. Nel corso di una sessione tipica di Mobilitation, gli esercizi iniziano con una serie di movimenti che mirano a incrementare la mobilità articolare e a estendere i tessuti connettivi, migliorando così l’ampiezza del movimento e riducendo il rischio di infortuni. Tali esercizi sono spesso ispirati a pratiche quali lo yoga o il Pilates e sono finalizzati a preparare il corpo per le fasi di meditazione. Dopo la parte più dinamica, la sessione si evolve in una fase di meditazione, durante la quale i partecipanti sono guidati attraverso tecniche di respirazione e visualizzazione che aiutano a centrare la mente e a ridurre lo stress.

Oasi del benessere

Il progetto “Oasi del Benessere” comprende al suo interno diversi format sia commerciali, sia culturali che di intrattenimento accomunati dall’intento di rivolgersi agli operatori e aziende del settore del benessere naturale. Nell’edizione 2024 avrà questa configurazione:

- Bio Stage: area di 150 mq di tatami (materassini giapponesi), che ospiterà, per tutta la durata della manifestazione, esibizioni e lezioni aperte di discipline Bio-Naturali.

- Le Conferenze del Benessere: ciclo di incontri sulla Cultura del Benessere, aperti al grande pubblico, tenuti da medici e professionisti del settore olistico. Le conferenze saranno organizzate in collaborazione con Università, Scuola di Formazione e Aziende leader del settore naturale

- Relax Zone: n.

2 aree di 100 mq ognuna, sulla quale professionisti di arti per il benessere, illustreranno e faranno provare ai visitatori di RiminiWellness varie tecniche manipolatorie come massaggio rilassante, energizzante, crio-dinamico, antistress orientale.