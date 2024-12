Sudorazione notturna, prurito e perdita di peso: credeva fosse il caldo poi ha scoperto il tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo anni di strani sintomi e malesseri, ha scoperto di essere affetto da una rara forma di tumore. A raccontare la sua storia sui social network per cercare di sensibilizzare i suoi follower è il 25enne Dilan Patel, che si è ritrovato a combattere contro il linfoma di Hodgkin.

Nel suo filmato, il ragazzo ha tentato di spiegare come sia importante non sottovalutare mai alcun sintomo, anche quando può sembrare innocuo. Il 25enne ha raccontato che tutto per lui è cominciato da una strana sudorazione notturna, alla quale però inizialmente non aveva dato peso. Tutto faceva infatti pensare che la causa fosse il caldo eccessivo. Purtroppo le cose non stavano proprio così. Il giovane soffriva di una patologia molto seria. Al sudore si sono poi accompagnati altri sintomi.

"Mi svegliavo nel cuore della notte inzuppato di sudore. Voglio dire fradicio. I miei vestiti, il mio letto, era tutto bagnato. Succedeva 2-3 volte ogni notte" , è quanto riferito da Dilan nel suo video.

Questa situazione è andata avanti per circa due anni, fino alla comparsa di altri sintomi. Alla sudorazione inspiegabile, infatti, si sono aggiunti anche un forte prurito e anche una perdita di peso involontaria. "Avevo una pelle incredibilmente pruriginosa, infatti portavo sempre con me la crema idratante, convinto che fosse solo pelle secca" , ha raccontato il ragazzo.

Infine, il sintomo più allarmante. "Ho notato anche dei noduli sul collo ma pensavo fossero dovuti dagli allenamenti in palestra".

Purtroppo quei noduli stavano a indicare ben altro. Dopo anni di malesseri diffusi, il ragazzo è infine giunto a una diagnosi corretta. Il suo era un linfoma di Hodgkin, un raro tumore del sistema linfatico che molto spesso si sviluppa all'interno dei linfonodi, ecco il perché delle ghiandole gonfie. Al momento della scoperta, il linfoma di Dilan era già molto progredito, tanto che il giovane aveva già cinque metastasi, fra cui una al polmone.

Per quanto raro e insidioso, il linfoma di Hodgkin ha un buon tasso di sopravvivenza, tanto che tre pazienti su quattro sopravvivono. Rimangono però diversi problemi di salute, oltre al rischio di contrarre altri tumori del sangue. Lo scopo di Dilan Patel è quello di sensibilizzare le persone, aiutandole a riconoscere certi "sintomi spia".

"Se c'è una cosa che ho imparato da questa esperienza, è di prestare attenzione ai sintomi. Quei piccoli segnali? Ci sono per un motivo. Non aspettare che sia troppo tardi"

, è il messaggio lasciato al Daily Mail.