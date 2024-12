Tumore al colon, casi in aumento fra i giovani anche in Italia: il ruolo della dieta

Ascolta ora 00:00 00:00

Cresce la preoccupazione per l'aumento di casi di tumore al colon in età giovanile. La patologia, un tempo maggiormente diffusa in soggetti fra i 60 e i 75 anni, sta colpendo sempre più persone sotto i 50 anni. Questo ha provocato un allarme in medici ed esperti, che stanno cercando di risalire alle cause di questo fenomeno.

Lo studio inquietante sul The Lancet Oncology

Un recente studio pubblicato sul The Lancet Oncology mette nero su bianco una realtà preoccupante. Fra il 2013 e il 2017 c'è stato un balzo in avanti di casi di tumore al colon precoce. I numeri sono incrementati in ben 27 dei 50 Paesi esaminati, a prescindere dalla loro condizione di ricchezza o povertà. Il trend, infatti, è il medesimo sia negli Stati Uniti d'America che in Cile. Stesso discorso per quanto riguarda Turchia, Ecuador, Giappone e, purtroppo, Italia. Inoltre, non solo l'Occidente è a rischio. Secondo la ricercatrice Hyuna Sung, il problema riguarda anche l'Asia.

Ma da cosa dipende tutto questo? Secondo gli esperti una delle cause del cancro al colon in età giovanile è la scorretta alimentazione. Sta aumentando, infatti, il consumo di alimenti ultra-processati che non fanno bene al nostro organismo. Cibi ricchi di grassi, zuccheri e, al contempo, poveri di nutrienti, provocano un processo infiammatorio (o lo aumentano) che alla lunga compromette il nostro sistema immunitario. "È evidente come questa tendenza sia legata ai cambiamenti nei nostri stili di vita e nelle abitudini alimentari. I bambini e gli adolescenti di queste nazioni sono stati i primi a essere esposti a diete dannose e a stili di vita sedentari" , ha dichiarato Ganesh Halade, professore associato presso l'USF Health Heart Institute, come riportato da Business Insider. " Ora vediamo questa infiammazione nei tumori del colon stessi e il cancro è come una ferita cronica che non guarisce: se il tuo corpo vive di cibi ultra-processati ogni giorno, la sua capacità di guarire quella ferita diminuisce a causa dell'infiammazione e della soppressione del sistema immunitario che alla fine consente al cancro di crescere ", ha aggiunto il collega Timothy Yeatman, professore di chirurgia presso l'USF Health Morsani College of Medicine.

La preoccupazione per i giovani

Se da un lato le diagnosi di cancro al colon stanno diminuendo fra gli anziani e nei Paesi sviluppati grazie alla prevenzione e alle tecniche di screening, dall'altro si assiste a un incremento di casi fra i giovani. C'è preoccupazione soprattutto per coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980, i cosiddetti "Gen X", per i millennial, ossia i nati negli anni '90, e per i ragazzi della Gen Z.

Le abitudini scorrette di queste generazioni potrebbero portare a malattie molto serie nel prossimo futuro.

I ricercatori stanno cercando di correre ai ripari, promuovendo stili di vita sani che includano un'alimentazione corretta che includa cibo preparato in casa, più ore di sonno e attività fisica.