Le bevande zuccherate aumentano di 5 volte il rischio di sviluppare il cancro

Occhio all'elevato consumo di bevande dolci e zuccherate. Per quanto amati, questi prodotti possono nuocere alla nostra salute, fino anche a provocare gravi malattie come il cancro. A dirlo è uno studio condotto dall'università di Washington (Seattle). Un team di riceratori, guidato dalla dottoressa Brittany Barber, ha infatti dimostrato come questo tipo di bevanda possa causare il cancro della cavità orale nelle donne.

La ricerca, pubblicata su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, si basa sull'analisi dei dati raccolti su un campione di 162mila donne, che sono state seguite su un lungo periodo di 30 anni. Esaminado gli stili di vita e le abitudini alimentari di queste donne, gli scienziati hanno scoperto che vi è una connesione fra il consumo eccessivo di bevande zuccherate e cancro orale. Un richio di ben cinque volte superiori rispetto alla norma, e che non è influenzato dal consumo di alcol o dall'abitudine del fumo.

Secondo la ricerca, le donne che bevono una o più bevande zuccherate al giorno corrono il rischio di sviluppare un cancro alla cavità orale rispetto a quelle che ne bevono meno di una al mese. Ad essere a rischio è anche la lingua, che può essere a sua volta soggetta a cancro.

" Un'elevata assunzione di bevande zuccherate era già stata associata a vari tumori gastrointestinali, ma non a quelli del cavo orale. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nella comprensione dei fattori di rischio per il cancro orale, specialmente per quelle persone che non presentano i tradizionali fattori di rischio come fumo e alcol ", ha dichiarato ad Ansa Fabio Beatrice, direttore del Board scientifico del Medical Observatory on harm reduction (Mohre) e Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino.

Il cancro alla cavità orale è di per sé un tumore abbastanza raro, dato che se ne contano 350mila casi in un anno e in tutto il mondo. Purtroppo, per quanto difficile da presentarsi, è una malattia molto aggressiva. I medici consigliano di limitare il consumo di bevande zuccherate anche per questa ragione e non soltanti per questioni metaboliche.

possono contribuire ad una infiammazione cronica che è un fattore di rischio riconosciuto per lo sviluppo di cancro, in particolare quando lo zucchero è derivato da sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio

Gli zuccheri contenuti nelle bibite "", fa sapere Alice Alberta Cittone, igienista dentale e membro del board scientifico di Mohre.