Vivere 24 anni in più? Ecco le 8 abitudini che allungano la vita

Iniziando a 40 anni si può ottenere il massimo beneficio ma non è mai troppo tardi: anche in età avanzata, se si cambia l'impostazione della quotidianità si possono guadagnare molti anni di vita. È questo il risultato di uno studio americano su ex veterani a stelle e strisce presentato nel corso del convegno Nutrition 2023 che si è tenuto a Boston dal 22 al 25 luglio. Ebbene, la durata della propria vita può allungarsi di 24 anni se si seguono otto semplici regole.

Di quanto si riduce la mortalità

L'attendibilità della ricerca è molto ampia visto che il campione di veterani preso in esame è arrivato a 720mila persone comprese fra 40 e 99 anni: chi seguiva una sola delle corrette abitudini poteva guadagnare fino a 4,5 anni, due abitudini sane valgono fino a 7 anni per arrivare a quasi 9 anni in più se venivano messi in pratica tre stili di vita ad hoc. Il massimo, con tutti e otto i buoni consigli, dà il risultato "magico" citato poco sopra: il discorso vale soprattutto per gli uomini ma anche le donne hanno quasi gli stessi benefici arrivando a un massimo di 22,6 anni in più. Nel caso specifico, la mortalità è risultata essersi ridotta fino all'87% rispetto a coloro i quali non hanno osservato nessuno dei consigli che andremo a elencare.

Le 8 abitudini di lunga vita

Ma qual è la scaletta "magica"? Nessun segreto particolare che già non si conosca ma è bene sottolineare come ognuno di essi contribuisce a un migliore quanto netto benessere psico fisico:

L'esercizio, lo sport, l'attività fisica significa allontanare il rischio di morte del 46% rispetto a chi non lo svolge abitualmente Niente droghe: chi evita gli oppioidi riduce i rischi fino al 38% Evitare di fumare: chi non prende tabacco riduce fino al 29% le possibilità di andare incontro a patologie che spesso portano al decesso Stress: chi impara a gestirlo limitandolo può ridurre la possibilità di morte del 22% Alimentazione: chi si nutre in prevalenza di alimenti vegetali allenta i rischi fino al 21% Alcol: bere si ma con moderazione. Chi evita di abusare con più bevande alcoliche quotidiane riduce i rischi fino al 19% Dormire bene: la sana abitudine di dormire le corrette ore notturne (tra sette e nove) riduce del 18% la possibilità di morire precocemente Vita in società: chi ha un buon numero di relazioni positive trae benefici di vita che allontanano la morte del 5%

Cosa succede ai malati cronici