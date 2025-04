Beve detersivo per gli scarichi, gravissimo bimbo di un anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Una corsa disperata con l'elicottero. L'attesa di mamma e papà e la prognosi riservata per il figlioletto. Tutto in una manciata di secondi. Il bimbo, 18 mesi, ha ingerito un bicchierino di detersivo la domenica di Pasqua sfuggendo al controllo dei familiari, ora si trova in condizioni molto gravi all'ospedale di Bergamo. Il bollettino medico fino a ieri sera parlava di «prognosi riservata».

L'incidente è accaduto a Como in un appartamento di via Anzani. È Pasqua e tutta la famiglia è riunita. L'allarme scatta alle 17.45 quando i genitori si accorgono che qualcosa non va: il bambino sta male. Da una veloce ricostruzione si apprende che potrebbe aver ingerito un bicchierino di un gel che si usa per la pulizia degli scarichi domestici.

Il prodotto era stato lasciato nel bagno «a portata di bambino», probabilmente dimenticato. Mamma e papà sono sconvolti, chiamano immediatamente i soccorsi. È probabile che il detersivo avesse un colore e un profumo accattivanti, era un gel. Il 118 risponde subito.

All'abitazione arrivano i sanitari dell'Agenzia regionale di emergenza, con l'automedica, ma anche un'ambulanza della Croce Bianca. Insieme con loro una squadra dei vigili del fuoco di Como.

Le condizioni del bimbo appaiono gravissime. Si decide di trasportarlo all'ospedale di Bergamo utilizzando l'elisoccorso.

L'elicottero arriva in un batter d'occhio, trasporta il piccolo in codice rosso insieme con i sanitari all'ospedale di Bergamo che è una struttura maggiormente attrezzata per gestire situazioni di questo genere, avendo al suo interno un reparto specializzato per le emergenze pediatriche. Secondo quanto riferito dal nosocomio, il bimbo si trova tuttora sotto osservazione in gravi condizioni e in prognosi riservata, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Non si conoscono altri dettagli.