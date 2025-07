Il Big Bang festeggia i suoi venti anni e si tinge dei colori audaci dell'estate

Il Big Bang di Hublot, ha compiuto, quest'anno, venti anni e, dopo le cinque edizioni cronografiche celebrative, presentate durante la scorsa edizione di Watches and Wonders, ecco, puntuale, il consueto omaggio della Maison alla stagione estiva, avvenuto lo scorso 5 giugno a Mykonos, nota isola greca situata nell'arcipelago delle Cicladi. In quell'occasione, infatti, è stato lanciato il cronografo Big Bang Unico Summer 2025, così introdotto dal CEO, Julien Tornare: "Quest'orologio riflette ciò che Hublot rappresenta: momenti audaci, vibranti e indimenticabili. Non si tratta solo del lancio di un modello o di una festa, è un vero e proprio feeling. Una celebrazione dell'estate, della gioia, dell'amicizia e dello spirito di squadra". L'esemplare è stato ispirato dai colori del sole e del mare e, dunque, distribuita su di un diametro di 42 mm (spessore di 14,5 mm), la cassa è stata realizzata, nei piani a sandwich, ossia profilo alto e basso della carrure, in ceramica hi-tech arancione, mentre la lunetta e il fondello, fissati da sei viti a forma di H in titanio, definiscono il contesto estivo, a cui si aggiungono la carrure in ceramica bianca e le alette di sostegno della lunetta in resina composita blu. Massicci i pulsanti a pompa e la corona sovradimensionata, a contribuire ad un'impermeabilità fino a 10 atmosfere. Il meccanismo automatico flyback di manifattura, è il calibro Unico HUB1280 (autonomia di 72 ore), presenta ponti PVD blu, allo stesso modo del rotore traforato in tungsteno satinato circolare. Il quadrante, su di un impianto scheletrato con base in zaffiro, risponde ton sur ton alle indicazioni cromatiche della cassa, con elementi in arancione e in blu. Il datario è ricavato al 3, mentre gl'indici applicati, alternati tra numeri arabi e forma a barretta, sono cosparsi di materiale luminescente.

Il Big Bang Unico Summer 2025 prevede un cinturino in caucciù foderato bianco e celeste inciso, intercambiabile in virtù del sistema brevettato One-Click, con altri due cinturini, sempre in caucciù foderato bianco, ma blu scuro e arancione.