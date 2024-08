Billie Eilish e Charli XCX le due regine del (nuovo) pop

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma guarda che cosa combinano queste due. Charli XCX e Billie Eilish insieme. In un remix tratto dal disco della prima, uscito a giugno e ormai diventato un cult (e poi vedremo perché). Dunque, una inglese, anche se vive tra Londra e Los Angeles. L'altra squisitamente americana, rivoluzionaria, creativa, sorprendente. Sono insieme nel remix di Guess, brano che ha oltretutto un video (diretto da Aidan Zamiri) che rende bene l'idea. Mentre Charli canta a una festa in casa mentre tutti gli ospiti sono impegnati a lanciare mutande in aria. A quel punto Billie Eilish irrompe a bordo di un bulldozer che ne contiene migliaia. Risultato: le due cantanti si ritrovano a scalare montagne di mutande realizzando un'immagine che può avere tante interpretazioni diverse. Nota a margine: tutte le mutande (rigorosamente mai indossate) sono poi state donate alle donne vittime di violenza domestica grazie all'intervento dell'associazione «I support the girls». Insomma si tratta di una collaborazione che era stata vagamente spoilerata pochi giorni fa con una foto di Charli che lasciava intuire la presenza al suo fianco di Billie Eilish. Sono due ragazze «brat», ossia ragazzacce, come il titolo del nuovo disco di Charli, che è il suo sesto e sta diventando un fenomeno di culto anche per merito di quel titolo. La «brat summer», ossia un'estate da ragazzacce (inteso in senso positivo e non discriminante) è diventato un obiettivo della Gen Z, così come creare abiti fai da te per imitare la copertina dell'album oppure vivere «rumorosamente». Charlie XCX in realtà si chiama Charlotte Emma Aitchison, è nata a Cambridge, ha compiuto ieri 32 anni ed è arrivata al suo sesto disco in poco più di undici anni diventando un fenomeno che, come accade sempre più spesso, ha avuto bisogno di un gancio «sociopolitico» per diventare davvero trasversale.

Quando Kamala Harris era sul punto di diventare la candidata ufficiale democratica alla Casa Bianca, Charli ha twittato: «Kamala is Brat» e la Harris ha modificato il proprio profilo Xomaggiando la copertina del disco. Boom. Così nascono le stelle, oggi.