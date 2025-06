"Blanca" e "Rosa Elettrica". Le nuove sfide di Giannetta

È stata il primo capitano donna dei Carabinieri nella fiction di Don Matteo, poi consulente cieca della Polizia di Stato nella serie Blanca e ora torna a essere una poliziotta, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni, nella nuovissima serie Rosa Elettrica presentata ieri all'Italian Global Series Festival. Maria Chiara Giannetta, 33 anni da Foggia, sembra abbonata a questo tipo di ruoli: "In realtà sono le serie tv che girano intorno alle forze dell'ordine. Il poliziesco e il crime in italia vanno tantissimo, è qualcosa che ci appartiene. Io però cerco di differenziare i personaggi".

A Riccione ha presentato la terza stagione dell'amata, dal pubblico di Rai 1 che la vedrà in autunno, Blanca, sei episodi prodotti da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction con la nuova regia di Nicola Abbatangelo e la sceneggiatura di Mario Ruggeri, Alessandro Sermoneta, Francesco Arlanch e Elena Bucaccio. Nel cast ritroviamo Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola, Sara Ciocca insieme a due new entry: Domenico Diele e Matilde Gioli.

Nonostante i vari impegni come attrice, Maria Chiara Giannetta entra facilmente nel ruolo della consulente cieca della Polizia perché, dice, "c'è la memoria del corpo, il primo anno è stato più complicato mente ora entro in Blanca con facilità perché è mia con quel suo modo di muoversi nello spazio che mi diverte molto. Lei utilizza gli strumenti che ha senza mai rinnegarli e mi ha fatto anche scoprire che ero piena di limiti, quindi non così inclusiva come credevo".

Ambientata a Genova, Blanca, oltre a due nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Domenico Diele che fa il contractor per proteggere i carichi delle navi e che probabilmente alimenterà la linea sentimentale della serie, c'è il nuovo cane guida: "L'abbiamo chiamato Cane 3, in realtà il suo nome è Fiona ed è completamente diversa da Ronda (Linneo nella serie, ndr)".

È costruita su un rapporto a due anche la nuova serie, prossimamente su Sky, Rosa Elettrica prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo. Adattata liberamente dall'omonimo bestseller di Giampaolo Simi (Sellerio Editore Palermo), vede alla sceneggiatura Giordana Mari a capo di una squadra tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

"Interpreto Rosa, un'agente sotto copertura alle prime armi, l'opposto di Blanca, che deve proteggere un giovane camorrista di 18 anni in un confronto generazionale on the road perché ci ritroveremo a dover scappare insieme" racconta l'attrice che recita accanto al bravo Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) nel ruolo di Cociss che ha deciso di collaborare con la Polizia.

"Blanca e Rosa conclude l'attrice che a 15 anni ha iniziato a fare teatro sono due dei personaggi più importanti che ho interpretato perché più

maturi. In particolare quello di Rosa Elettrica, che ha avuto un trauma da adolescente, mi ha portato a scavare in una parte di me che è stata faticosa e difficile da ammettere. Poi sono andata in terapia e ora va tutto bene".